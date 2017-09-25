Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ахмат" победил "Рубин" благодаря автоголу Оздоева

В матче 11-го тура чемпионата России "Ахмат" одержал победу над "Рубином".

Чемпионат России

11 тур

"Ахмат" - "Рубин" 1:0

Гол: Оздоев, 85 (аг).

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша (Балай, 80), Швец, Исмаэл, Садаев (Мбенг, 61), Лео (Митришев, 61).

"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Лестьенн (Карадениз, 66), Канунников, Азмун (Жемалетдинов, 75).

Предупреждения: Мбенг, 88, Жемалетдинов, 89, Городов, 90+3.
Теги: Ахмат Рубин
Сегодня, 21:24
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: Батька (Сегодня, 22:29) #
  • 0
  •  (0)
online

Clivaut
Регистрация: 9.09.2016
№6 Написал: Mister Футбол (Сегодня, 22:01) #
  • 0
  •  (0)

Братка спас земанов
Регистрация: 26.04.2017
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:42) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oukb8071988
Говорят, бердыев сказал в раздевалке, мол вы специально так делаете, xоите чтобы я ушел?
Где визги, что бердыев потерял нити
Что слив
Влобще никому не надл что ли?

Рубин не чемпион и не претендует на чемпионство


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: следующий (Сегодня, 21:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: KecoH
Заслуженно. Без автогола должны были забивать в том моменте. Да и в предыдущих тоже.

После ухода Жонатаса у нас за все игры не было таких моментов, какие у Ахмата в этом матче.

Не верю я в Бердыева, когда он потянул своих с собой. А сейчас еще больше разочарован. Ставит мертвого Азмуна, Канунникова. Меняет Льестенна, который единственный в атаке что-то делает, а кривые партнеры по мячу попасть не могут. Сильно нам должна аукнуться прошлогодняя закупка + бредовая продажа лучших игроков в этом году. Ни о каких еврокубках и речи не идет(хоть и расчищена сетка для нас в кубке). Не заслужили мы позорить Россию в Европе с таким руководством.

П.с. Уже какая игра идет, а у Азмуна так все 0 голов забито, и проданный Жонатас лучший БМ. А Бердыеву все плевать, какие футболисты в игре, главное расстановка.

+100
Добавлю только, что Бердыев безусловно хороший тренер, но многие видимо забыли, как и почему он уходил.
Регистрация: 14.12.2012
№3 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:31) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Говорят, бердыев сказал в раздевалке, мол вы специально так делаете, xоите чтобы я ушел?
Где визги, что бердыев потерял нити
Что слив
Влобще никому не надл что ли?
Регистрация: 24.11.2008
№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 21:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Нигде не блистал, а теперь еще и мячи в свои ворота на последних минутах заносит...
И Черчесофф таких берет в космонавты!
Регистрация: 30.11.2013
№1 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 21:29) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
Заслуженно. Без автогола должны были забивать в том моменте. Да и в предыдущих тоже.

После ухода Жонатаса у нас за все игры не было таких моментов, какие у Ахмата в этом матче.

Не верю я в Бердыева, когда он потянул своих с собой. А сейчас еще больше разочарован. Ставит мертвого Азмуна, Канунникова. Меняет Льестенна, который единственный в атаке что-то делает, а кривые партнеры по мячу попасть не могут. Сильно нам должна аукнуться прошлогодняя закупка + бредовая продажа лучших игроков в этом году. Ни о каких еврокубках и речи не идет(хоть и расчищена сетка для нас в кубке). Не заслужили мы позорить Россию в Европе с таким руководством.

П.с. Уже какая игра идет, а у Азмуна так все 0 голов забито, и проданный Жонатас лучший БМ. А Бердыеву все плевать, какие футболисты в игре, главное расстановка.
Регистрация: 5.08.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.