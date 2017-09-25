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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Ахмат" победил "Рубин" благодаря автоголу Оздоева
В матче 11-го тура чемпионата России "Ахмат" одержал победу над "Рубином".
Чемпионат России
11 тур
"Ахмат" - "Рубин" 1:0
Гол: Оздоев, 85 (аг).
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша (Балай, 80), Швец, Исмаэл, Садаев (Мбенг, 61), Лео (Митришев, 61).
"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Лестьенн (Карадениз, 66), Канунников, Азмун (Жемалетдинов, 75).
Предупреждения: Мбенг, 88, Жемалетдинов, 89, Городов, 90+3.
Чемпионат России
11 тур
"Ахмат" - "Рубин" 1:0
Гол: Оздоев, 85 (аг).
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша (Балай, 80), Швец, Исмаэл, Садаев (Мбенг, 61), Лео (Митришев, 61).
"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Лестьенн (Карадениз, 66), Канунников, Азмун (Жемалетдинов, 75).
Предупреждения: Мбенг, 88, Жемалетдинов, 89, Городов, 90+3.
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