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Олег Кононов: мы показали характер и умение победить

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов прокомментировал победу над "Рубином" (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

"Нет опустошения после матча, сегодня была хорошая игра. Показали бойцовские качества. Но тяжело играть на этом поле низом, к сожалению. Было желание, и победить, и показать хорошую игру. Главное, что мы показали характер и умение победить", - сказал Кононов в эфире телеканала "Наш Футбол".
Теги: Кононов Ахмат Рубин
Сегодня, 21:59
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