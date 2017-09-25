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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Олег Кононов: мы показали характер и умение победить
Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов прокомментировал победу над "Рубином" (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России.
"Нет опустошения после матча, сегодня была хорошая игра. Показали бойцовские качества. Но тяжело играть на этом поле низом, к сожалению. Было желание, и победить, и показать хорошую игру. Главное, что мы показали характер и умение победить", - сказал Кононов в эфире телеканала "Наш Футбол".
"Нет опустошения после матча, сегодня была хорошая игра. Показали бойцовские качества. Но тяжело играть на этом поле низом, к сожалению. Было желание, и победить, и показать хорошую игру. Главное, что мы показали характер и умение победить", - сказал Кононов в эфире телеканала "Наш Футбол".
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