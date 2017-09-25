Английский журналист: проблемы с микрофоном и ужасный перевод - это вся пресс-конференция Клоппа

Известный в Англии журналист Джеймс Пирс назвал пресс-конференцию главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком" странной.Британец отметил, что она длилась всего 11-минут, назвав ее "сюрреалистичной и ужасной"."Проблемы с микрофоном и ужасный перевод - это вся пресс-конференция.Клоппа спросили, любит ли он кого-нибудь из своих игроков, немец не впечатлен такими вопросами. Его часть пресс-конференции закончилась", - написал Пирс.