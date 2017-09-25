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Английский журналист: проблемы с микрофоном и ужасный перевод - это вся пресс-конференция Клоппа

Известный в Англии журналист Джеймс Пирс назвал пресс-конференцию главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком" странной.

Британец отметил, что она длилась всего 11-минут, назвав ее "сюрреалистичной и ужасной".

"Проблемы с микрофоном и ужасный перевод - это вся пресс-конференция.

Клоппа спросили, любит ли он кого-нибудь из своих игроков, немец не впечатлен такими вопросами. Его часть пресс-конференции закончилась", - написал Пирс.
Теги: Клопп Ливерпуль Спартак
Вчера, 23:28
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№1 Написал: Хидя (Вчера, 23:32) #
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переводить будете после матча. Сейчас дрочить для таймс и прочих <!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-
->..ню как плохо все в России это на генетическом уровне..и микрофон хуе..й и переводчица агент путина еп.
Регистрация: 13.03.2017
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