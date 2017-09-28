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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Канчельскис: при Газзаеве ЦСКА другой был. Гончаренко и Слуцкий молоды и не готовы к работе в таком клубе
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Андрей Канчельскис: при Газзаеве ЦСКА другой был. Гончаренко и Слуцкий молоды и не готовы к работе в таком клубе
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Андрей Канчельскис: при Газзаеве ЦСКА другой был. Гончаренко и Слуцкий молоды и не готовы к работе в таком клубе
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис после матча группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА - «МЮ» (1:4) в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился своим мнением по поводу крупного поражения армейцев.
- Разница в классе, наверное, сыграла не последнюю роль в этом поражении?
- Я уже давно говорил, что наш футбол отстает в классе. Поэтому тут ничего удивительного нет. Показатели прошедшей игры говорят сами за себя. Команда, которая мечтает стать как минимум чемпионом страны, пропускает четыре мяча — это недопустимо. Никуда не годится. Нельзя так делать. Конечно, очень жаль, что так вышло. Из российских команд я ведь симпатизирую именно ЦСКА. Но когда смотришь, как армейцы играют с «МЮ», видна огромная разница в классе. При Газзаеве хотя бы сопротивление было, и команда чего-то достигала. Сейчас этого, к сожалению, не видно.
- Одиннадцатиметровый в ворота ЦСКА был?
- Не было. Это совершенно точно. Не понимаю, как судья его мог поставить. Ну даже если бы в этой ситуации все было нормально, что это меняло бы? Ну, был бы счет 3:1. Ничего бы это не меняло. Давайте будем честны перед собой. Все равно минус три очка. Просто так ошибаться не годится никуда. Грубейшие ошибки в обороне были. Это факт. Хорошо еще, что пятый и шестой мячи не пропустили. Все-таки, пусть и странно это звучит, это еще более-менее достойно.
- Тем не менее светлым пятном стал мяч престижа, забитый в концовке совсем юным Константином Кучаевым.
- Да, это хорошо. У него по крайней мере будут хорошие воспоминания об этой игре. Все-таки это гол в ворота гранда. Хочется пожелать парню удачи. Дай бог, чтобы он дальше прогрессировал.
- Разница в классе, наверное, сыграла не последнюю роль в этом поражении?
- Я уже давно говорил, что наш футбол отстает в классе. Поэтому тут ничего удивительного нет. Показатели прошедшей игры говорят сами за себя. Команда, которая мечтает стать как минимум чемпионом страны, пропускает четыре мяча — это недопустимо. Никуда не годится. Нельзя так делать. Конечно, очень жаль, что так вышло. Из российских команд я ведь симпатизирую именно ЦСКА. Но когда смотришь, как армейцы играют с «МЮ», видна огромная разница в классе. При Газзаеве хотя бы сопротивление было, и команда чего-то достигала. Сейчас этого, к сожалению, не видно.
- Одиннадцатиметровый в ворота ЦСКА был?
- Не было. Это совершенно точно. Не понимаю, как судья его мог поставить. Ну даже если бы в этой ситуации все было нормально, что это меняло бы? Ну, был бы счет 3:1. Ничего бы это не меняло. Давайте будем честны перед собой. Все равно минус три очка. Просто так ошибаться не годится никуда. Грубейшие ошибки в обороне были. Это факт. Хорошо еще, что пятый и шестой мячи не пропустили. Все-таки, пусть и странно это звучит, это еще более-менее достойно.
- Тем не менее светлым пятном стал мяч престижа, забитый в концовке совсем юным Константином Кучаевым.
- Да, это хорошо. У него по крайней мере будут хорошие воспоминания об этой игре. Все-таки это гол в ворота гранда. Хочется пожелать парню удачи. Дай бог, чтобы он дальше прогрессировал.
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