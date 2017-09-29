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Хабаровск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Локомотив" разгромил "Фастав", Фернандеш оформил хет-трик (18)
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РазоЗлин. "Локомотив" уничтожил середняка чемпионата Чехии (6)
РазоЗлин. "Локомотив" уничтожил середняка чемпионата Чехии (6)
Молодежка "Ростова" вдевятером уступила "СКА-Хабаровску"
"СКА-Хабаровск" дома обыграл "Ростов" в матче 12-го тура молодежного первенства России.
Молодежное первенство. 12 тур
"СКА-Хабаровск" - "Ростов" - 1:0
Голы: Барбаро, 26
"СКА-Хабаровск": Агафонов, Сафронов, Кучин, Аршанский, Любимов, Слесарев, Головатюк, Барбаро, Максименко, Агаронян, Дьяченко
"Ростов": Айдаров, Осинов, Сухомлинов, Христис, Ярошенко (Нескоромный, 71), Ларченков, Сиденко, Мкртчян, Данилов (Скрынник. 74), Ливаднов (Гошев, 13), Соловьёв
Предупреждения: Осинов, 32, Агафонов, 39, Ларченков, 61, Осинов, 70
Удаления: Айдаров, 11, Осинов, 70.
Молодежное первенство. 12 тур
"СКА-Хабаровск" - "Ростов" - 1:0
Голы: Барбаро, 26
"СКА-Хабаровск": Агафонов, Сафронов, Кучин, Аршанский, Любимов, Слесарев, Головатюк, Барбаро, Максименко, Агаронян, Дьяченко
"Ростов": Айдаров, Осинов, Сухомлинов, Христис, Ярошенко (Нескоромный, 71), Ларченков, Сиденко, Мкртчян, Данилов (Скрынник. 74), Ливаднов (Гошев, 13), Соловьёв
Предупреждения: Осинов, 32, Агафонов, 39, Ларченков, 61, Осинов, 70
Удаления: Айдаров, 11, Осинов, 70.
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