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Молодежка "Ростова" вдевятером уступила "СКА-Хабаровску"

"СКА-Хабаровск" дома обыграл "Ростов" в матче 12-го тура молодежного первенства России.

Молодежное первенство. 12 тур

"СКА-Хабаровск" - "Ростов" - 1:0

Голы: Барбаро, 26

"СКА-Хабаровск": Агафонов, Сафронов, Кучин, Аршанский, Любимов, Слесарев, Головатюк, Барбаро, Максименко, Агаронян, Дьяченко

"Ростов": Айдаров, Осинов, Сухомлинов, Христис, Ярошенко (Нескоромный, 71), Ларченков, Сиденко, Мкртчян, Данилов (Скрынник. 74), Ливаднов (Гошев, 13), Соловьёв

Предупреждения: Осинов, 32, Агафонов, 39, Ларченков, 61, Осинов, 70

Удаления: Айдаров, 11, Осинов, 70.
Теги: Ростов СКА-Хабаровск
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