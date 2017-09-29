Беспомощность по-шалимовски. Первая победа "Арсенала" над "быками" в истории



Чемпионат России



12 тур



"Арсенал" - "Краснодар" 1:0

"Арсенал" противопоставил голому, без продвижения вперёд владению мяча краснодарцев взрывной и простой футбол и минимально победил на своей территории. О том, как "пушкари" разваливали "Краснодар", который не смог победить соперника, куда более скромного в своем подборе игроков - материалОт столкновений английских и российских клубов, от выноса питерцами «Реала» (жаль только, что не самого главного) и разгрома «Локомотивом» чехов эта пятница перенесла всех наших любителей футбола к кое-чему более атмосферному и родному - очередному туру российского первенства. Начинался он выездом "Краснодара" в Тулу - непростое место, где и чемпион может получить трешку. Но несмотря на все те проблемы, с которыми столкнулся Шалимов в последнее время, "быки" всё-таки оставались главными претендентами на победу.Несмотря на статус фаворита, "Краснодар" начинал много бледнее хозяев. "Пушкари" были резвее и заряженнее, быстрее переходили центр поля и перекладывали мяч с фланга на фланг. Получалось опасно и здорово. "Быки" стопорились на подходах к штрафной площади, мучились командой косностью. Создавалось ощущение, что "Арсенал" банально лучше знает слабые стороны противника и пользуется ими.У ворот Синицына моменты сыпались густо, так что гол назревал. Вряд ли можно сказать, что он был неизбежен, но и неожиданностью не стал точно. После подачи со стандарта Горбатенко Дорджевич переправил мяч в угол ворот, воспользовавшись тем, что Гранквист до мяча не достал. Гол "Краснодару", кстати, первый в истории туляков. И «Арсеналу» было теперь ещё проще – можно было в излюбленной манере ангдердога ловить соперника на контратаках, насыщать подходы к собственной штрафной куда большим числом игроков.«Арсенал» действительно опустился назад, но огрызался прекрасно, тремя-четыремя передачами распарывая увлеченные наступлением порядки «быков». «Краснодар» настаивал на контроле, но какой в этом был смысл, если контроль осуществляется в центре поля (и порой чуть дальше) и заключается в поперечном перекате мяча? С редким и вялым продвижением гости старались переломить ход встречи, но таким путём можно было только надорвать спину и уронить рояль, а никак не доставить его по адресу.Олицетворением этого прекрасного «Арсенала» образца первого тайма стал Кангва, регулярно обострявший с левого фланга. Создавалось впечатление, что этот парень из команды немного иного уровня. Что ж, осталось провести так ещё хотя бы половину сезона и получить отличный контракт от клуба на несколько порядков выше «Арсенала».Собственному идейному методу "Краснодар" изменять не захотел и продолжил биться головой в запертую металлическую дверь и во втором тайме. Возможностей что-то исправить у команды Шалимова не было, но "быки" всё равно упирались. Промежуточным итогом этого стало всего лишь удаление Каборе (довольно спорное), пытавшегося оборвать контравыпад хозяев.Даже несмотря на то, что в конце у команды Шалимова была пара моментов, один из которых оказался прямо весомым, краснодарцы произвели ужасное впечатление. Невольно возникала мысль, что не так уж и плох вылет "быков" из Лиги Европы, - с таким футболом там только позориться."Арсенал" победил в этой встрече. И "Краснодару" остается переживать не только из-за очередного поражения, но еще из-за дисквалификации Каборе и травмы Окриашвили.Джорджевич, 16.Габулов, Комбаров, Хагуш (Денисов, 88), Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Боурчану, Александров, Джорджевич (Расич, 78), Кангва.Синицын, Шишкин (Рамирес, 46), Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин (Мамаев, 46), Каборе, Классон, Вандерсон (Окриашвили, 70), Смолов.Горбатенко, 44, Боурчану, 45+1, Мартынович, 90.Каборе, 56.