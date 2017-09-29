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Беспомощность по-шалимовски. Первая победа "Арсенала" над "быками" в истории

Беспомощность по-шалимовски. Первая победа "Арсенала" над "быками" в истории"Арсенал" противопоставил голому, без продвижения вперёд владению мяча краснодарцев взрывной и простой футбол и минимально победил на своей территории. О том, как "пушкари" разваливали "Краснодар", который не смог победить соперника, куда более скромного в своем подборе игроков - материал Rusfootball.info

В родные пенаты

От столкновений английских и российских клубов, от выноса питерцами «Реала» (жаль только, что не самого главного) и разгрома «Локомотивом» чехов эта пятница перенесла всех наших любителей футбола к кое-чему более атмосферному и родному - очередному туру российского первенства. Начинался он выездом "Краснодара" в Тулу - непростое место, где и чемпион может получить трешку. Но несмотря на все те проблемы, с которыми столкнулся Шалимов в последнее время, "быки" всё-таки оставались главными претендентами на победу.

Это вам не «Анжи» громить

Несмотря на статус фаворита, "Краснодар" начинал много бледнее хозяев. "Пушкари" были резвее и заряженнее, быстрее переходили центр поля и перекладывали мяч с фланга на фланг. Получалось опасно и здорово. "Быки" стопорились на подходах к штрафной площади, мучились командой косностью. Создавалось ощущение, что "Арсенал" банально лучше знает слабые стороны противника и пользуется ими.

Привет от Джорджевича

У ворот Синицына моменты сыпались густо, так что гол назревал. Вряд ли можно сказать, что он был неизбежен, но и неожиданностью не стал точно. После подачи со стандарта Горбатенко Дорджевич переправил мяч в угол ворот, воспользовавшись тем, что Гранквист до мяча не достал. Гол "Краснодару", кстати, первый в истории туляков. И «Арсеналу» было теперь ещё проще – можно было в излюбленной манере ангдердога ловить соперника на контратаках, насыщать подходы к собственной штрафной куда большим числом игроков.

Холостое владение

«Арсенал» действительно опустился назад, но огрызался прекрасно, тремя-четыремя передачами распарывая увлеченные наступлением порядки «быков». «Краснодар» настаивал на контроле, но какой в этом был смысл, если контроль осуществляется в центре поля (и порой чуть дальше) и заключается в поперечном перекате мяча? С редким и вялым продвижением гости старались переломить ход встречи, но таким путём можно было только надорвать спину и уронить рояль, а никак не доставить его по адресу.

Тульский гений

Олицетворением этого прекрасного «Арсенала» образца первого тайма стал Кангва, регулярно обострявший с левого фланга. Создавалось впечатление, что этот парень из команды немного иного уровня. Что ж, осталось провести так ещё хотя бы половину сезона и получить отличный контракт от клуба на несколько порядков выше «Арсенала».

Сказочные упрямцы

Собственному идейному методу "Краснодар" изменять не захотел и продолжил биться головой в запертую металлическую дверь и во втором тайме. Возможностей что-то исправить у команды Шалимова не было, но "быки" всё равно упирались. Промежуточным итогом этого стало всего лишь удаление Каборе (довольно спорное), пытавшегося оборвать контравыпад хозяев.

Беспомощность

Даже несмотря на то, что в конце у команды Шалимова была пара моментов, один из которых оказался прямо весомым, краснодарцы произвели ужасное впечатление. Невольно возникала мысль, что не так уж и плох вылет "быков" из Лиги Европы, - с таким футболом там только позориться.

"Арсенал" победил в этой встрече. И "Краснодару" остается переживать не только из-за очередного поражения, но еще из-за дисквалификации Каборе и травмы Окриашвили.


Чемпионат России

12 тур

"Арсенал" - "Краснодар" 1:0


Гол: Джорджевич, 16.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Хагуш (Денисов, 88), Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Боурчану, Александров, Джорджевич (Расич, 78), Кангва.

"Краснодар": Синицын, Шишкин (Рамирес, 46), Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин (Мамаев, 46), Каборе, Классон, Вандерсон (Окриашвили, 70), Смолов.

Предупреждения: Горбатенко, 44, Боурчану, 45+1, Мартынович, 90.

Удаление: Каборе, 56.

Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Теги: Арсенал Краснодар Шалимов Джорджевич
Сегодня, 21:25
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(2)
№2 Написал: scikuni (Сегодня, 21:49) #
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уже не смешно все даже украинские коллеги смеются над руководителями клуба с призывом гнать физрука, один галицкий гений все знает


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 21:38) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
я лично за отставку Шалимова! И против возвращения Кононова! Надо искать грамотного и умного тренера, разбирающегося в психологии...
Алень бы подошёл, а ещё лучше Тиша))


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
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