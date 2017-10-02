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"Енисей" сделал предложение "Барселоне" перейти играть в ФНЛ

Красноярский "Енисей" предложил "Барселоне" выступать в первенстве ФНЛ.

Напомним, в случае признания независимости Каталонии, "Барселона" сможет покинуть чемпионат Испании и выбрать другое первенство.

"Узнали, что "Барселона" может сменить чемпионат, поэтому приглашаем ее для участия в лучшей футбольной лиге мира - ФНЛ!", - пишет пресс-служба "Енисея" в твиттере.

Теги: Енисей Барселона
Сегодня, 15:58
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№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:04) #
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Символично видеть эмблемы Спартака и Зенита в первенстве ФНЛ... laughing
Регистрация: 26.01.2007
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