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Лука Джорджевич сможет сыграть против "Зенита", если "Арсенал" заплатит 100 тысяч евро

Нападающий Лука Джорджевич сможет сыграть за "Арсенал" против "Зенита" в 13-м туре РФПЛ только в том случае, если тульский клуб выплатит петербуржцам порядка 100 000 евро, передает "Матч ТВ".

Таковы условия аренды Джорджевича "Арсеналом" у "Зенита". Форвард был отдан сине-бело-голубыми в аренду тульскому клубу летом этого года.
Теги: Джорджевич Арсенал Тула Зенит
Сегодня, 11:59
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(0)
№3 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 12:56) #
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Дурацкое условие
Регистрация: 21.04.2009
№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 12:47) #
  • -1
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Болеет за:
«Алания»
Дилемма,- кому надёжнее отдать эти 100 тыс евро за результат положительный, за аренду Луки на один матч или судье?... sunglasses
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 12:00) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«МЮ»
похоже забьет Мудищев зени
Регистрация: 9.03.2017
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