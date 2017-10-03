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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Лука Джорджевич сможет сыграть против "Зенита", если "Арсенал" заплатит 100 тысяч евро
Нападающий Лука Джорджевич сможет сыграть за "Арсенал" против "Зенита" в 13-м туре РФПЛ только в том случае, если тульский клуб выплатит петербуржцам порядка 100 000 евро, передает "Матч ТВ".
Таковы условия аренды Джорджевича "Арсеналом" у "Зенита". Форвард был отдан сине-бело-голубыми в аренду тульскому клубу летом этого года.
Таковы условия аренды Джорджевича "Арсеналом" у "Зенита". Форвард был отдан сине-бело-голубыми в аренду тульскому клубу летом этого года.
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