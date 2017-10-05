Райан Гиггз: Бэйлу нужно менять свою игру

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз прокомментировал травму форварда "Реала" и сборной Уэльса Гарета Бэйла.Напомним, форвард в очередной раз получил травму."Бэйл всегда будет нагружать своё тело, особенно с учётом тех проблем, которые ему создают соперники. Когда вы на подходе к третьему десятку, нужно вносить изменения. У всех методы разные. Я занимался йогой, прибегал к иглоукалыванию и ледяным ваннам. Но то, что может оказаться полезным для одних, бесполезно для других. Также нужно менять свою игру. Нельзя играть в 28-29 лет так же, как в 19 лет. Но полученный опыт означает, что твой мозг работает быстрее и можно играть менее энергозатратно, но более эффективно", - цитирует Гиггза Sky Sports.