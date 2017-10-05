Джанлуиджи Буффон представил домашнюю форму сборной Италии

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборная Италии представила домашний комплект формы, на которой размещен новый логотип национальной футбольной федерации.
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