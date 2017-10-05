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Джанлуиджи Буффон представил домашнюю форму сборной Италии

Сборная Италии представила домашний комплект формы, на которой размещен новый логотип национальной футбольной федерации.

Футболка, которую представил вратарь Джанлуиджи Буффон, выполнена в голубом цвете, а рукав украшен флагом страны.

Теги: Буффон Сборная Италии
Вчера, 23:48
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