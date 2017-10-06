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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Антон Митрюшкин: молодежная сборная еще покажет лучшую игру
Голкипер молодежной сборной России Антон Митрюшкин поделился впечатлениями от победы команды над Австрией.
- Из-за погоды поле было не самого лучшего качества. Из-за такого газона было тяжело играть. Но мы проявили бойцовский характер, бились и взяли три очка, и они очень важны для нас. В следующих играх ещё покажем, на что способны. После разминки тренер предупредил и мы с ребятами решили, что через меня не надо часто играть, потому что штрафная очень скользкая и был риск поскользнуться. Хорошо, что этого не произошло и что те моменты, который были, я выбивал спокойно.
- Что было самым опасным в игре соперника?
- Самыми опасными у австрийцев были фланги. Но мы знали об этом, готовились и смогли предотвратить это.
- Какие впечатления оставила сборная Австрии?
- Австрия- хорошая команда, идущая на первом месте в группе. По прошлым отборочного тоже такое впечатление оставляли, пусть и была другая команда. Стиль игры Австрии я знаю, и мы будем продолжат бороться с ними.
- Минимальное преимущество в счете не давило?
- В некоторых моментах можно было придержать мяч, но 1:0- очень опасный счёт. Как и поле. Поэтому старались не садиться в оборону, а продолжать атаковать. У нас ещё были моменты, могли забить и было бы легче.
- Кого можно выделить из нашей команды?
- Всех можно выделить сегодня. У меня было очень мало работы, защитники молодцы. Не позволяли создавать моменты у моих ворот. Вся команда - молодец.
- Тренер Австрии назвал Мелкадзе великим актером..
- Над Мелкадзе не шутили. Футбол - это маленькие хитрости решают исход игры. Но момента с пенальти я не видел, надо посмотреть повтор.
Rusfootball.info
- Из-за погоды поле было не самого лучшего качества. Из-за такого газона было тяжело играть. Но мы проявили бойцовский характер, бились и взяли три очка, и они очень важны для нас. В следующих играх ещё покажем, на что способны. После разминки тренер предупредил и мы с ребятами решили, что через меня не надо часто играть, потому что штрафная очень скользкая и был риск поскользнуться. Хорошо, что этого не произошло и что те моменты, который были, я выбивал спокойно.
- Что было самым опасным в игре соперника?
- Самыми опасными у австрийцев были фланги. Но мы знали об этом, готовились и смогли предотвратить это.
- Какие впечатления оставила сборная Австрии?
- Австрия- хорошая команда, идущая на первом месте в группе. По прошлым отборочного тоже такое впечатление оставляли, пусть и была другая команда. Стиль игры Австрии я знаю, и мы будем продолжат бороться с ними.
- Минимальное преимущество в счете не давило?
- В некоторых моментах можно было придержать мяч, но 1:0- очень опасный счёт. Как и поле. Поэтому старались не садиться в оборону, а продолжать атаковать. У нас ещё были моменты, могли забить и было бы легче.
- Кого можно выделить из нашей команды?
- Всех можно выделить сегодня. У меня было очень мало работы, защитники молодцы. Не позволяли создавать моменты у моих ворот. Вся команда - молодец.
- Тренер Австрии назвал Мелкадзе великим актером..
- Над Мелкадзе не шутили. Футбол - это маленькие хитрости решают исход игры. Но момента с пенальти я не видел, надо посмотреть повтор.
Rusfootball.info
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