Антон Митрюшкин: молодежная сборная еще покажет лучшую игру

Голкипер молодежной сборной России Антон Митрюшкин поделился впечатлениями от победы команды над Австрией.- Из-за погоды поле было не самого лучшего качества. Из-за такого газона было тяжело играть. Но мы проявили бойцовский характер, бились и взяли три очка, и они очень важны для нас. В следующих играх ещё покажем, на что способны. После разминки тренер предупредил и мы с ребятами решили, что через меня не надо часто играть, потому что штрафная очень скользкая и был риск поскользнуться. Хорошо, что этого не произошло и что те моменты, который были, я выбивал спокойно.- Самыми опасными у австрийцев были фланги. Но мы знали об этом, готовились и смогли предотвратить это.- Австрия- хорошая команда, идущая на первом месте в группе. По прошлым отборочного тоже такое впечатление оставляли, пусть и была другая команда. Стиль игры Австрии я знаю, и мы будем продолжат бороться с ними.- В некоторых моментах можно было придержать мяч, но 1:0- очень опасный счёт. Как и поле. Поэтому старались не садиться в оборону, а продолжать атаковать. У нас ещё были моменты, могли забить и было бы легче.- Всех можно выделить сегодня. У меня было очень мало работы, защитники молодцы. Не позволяли создавать моменты у моих ворот. Вся команда - молодец.- Над Мелкадзе не шутили. Футбол - это маленькие хитрости решают исход игры. Но момента с пенальти я не видел, надо посмотреть повтор.