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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Иско: Пике подвергается серьезному давлению, не стоит смешивать политику и футбол
Полузащитник сборной Испании Иско прокомментировал свист болельщиков национальной команды в адрес Жерера Пике.
"Очень жаль, что сборной Испании приходится все это испытывать на себе. Не стоит смешивать политику и футбол. Пике подвергается серьезному давлению. В сборной все понимают, насколько он важен для нас. Он играет за сборную 15 лет, и его верность национальной команде никогда не ставилась под сомнение. Люди могут свистеть и говорить, что хотят. Он нормально воспринимает все происходящее", - цитирует Иско Marca.
"Очень жаль, что сборной Испании приходится все это испытывать на себе. Не стоит смешивать политику и футбол. Пике подвергается серьезному давлению. В сборной все понимают, насколько он важен для нас. Он играет за сборную 15 лет, и его верность национальной команде никогда не ставилась под сомнение. Люди могут свистеть и говорить, что хотят. Он нормально воспринимает все происходящее", - цитирует Иско Marca.
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