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Сергей Веденеев: "Зенит" может и 3:0 порвать соперника, и вничью кое как матч провести

Ветеран "Зенита" Сергей Веденеев сделал прогноз на предстоящий матч сине-бело-голубые против "Арсенала" в 13-м туре чемпионата России.

"Зенит" становится непредсказуем – и это не только из-за последнего матча с "Анжи". У них вообще в последнее время не совсем понятная мне система ротации идет. Могут и 3:0 порвать соперника, и вничью кое как матч провести, потому что как раз сыгранности нет у команды. Поэтому точно предсказать, как игра у "Зенита" всякий раз повернется, действительно сложно.

Да еще не известно, в каком игроки состоянии вернутся после матчей сборных. Помнится, после предыдущего перерыва на матчи сборных не все ладилось у подопечных Манчини. Скорее всего, усталость какая-то скажется на домашнем матче "сине-бело-голубых", так что успеха от них жду, но с минимальным счетом – 1:0", - цитирует Веденеева "Спорт уик-энд".
Теги: Веденеев Зенит
Сегодня, 07:28
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