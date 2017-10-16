Полузащитник "Челси" Виктор Мозес из-за травмы задней поверхности бедра пропустит месяц, сообщает The Telegraph.Из-за аналогичной травмы до конца октября выбыл Нголо Канте, ранее заднюю поверхность бедра повредил Альваро Мората, но он близок к окончательному восстановлению.