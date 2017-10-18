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Пабло Сарабия: сложно смириться с этим поражением от "Спартака"

Полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия высказал мнение об игре команды в матче со "Спартаком" (1:5) в рамках Лиги чемпионов.

"Сложно смириться с этим поражением. Мы провели хороший первый тайм, но затем надо было плотнее опекать соперника. Нужно как можно скорее оправиться от этой неудачи.

Должны были выдерживать напор "Спартака", но во втором тайме нам это явно не удалось", – передает слова полузащитника официальный сайт УЕФА.
Теги: Севилья
Сегодня, 09:37
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№2 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 10:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Терпи, коза, а то мамой станешь. smile
Регистрация: 8.09.2012
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 09:50) #
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  •  (2)

А придется.)
Регистрация: 28.05.2014
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