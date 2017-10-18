Пабло Сарабия: сложно смириться с этим поражением от "Спартака"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
Новости партнеров
Лента новостей:
05:03
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (6)
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (6)
01:09
Денис Глушаков: много лет -ждали и чемпионство, и Лигу чемпионов и, наконец, это все свершилось (видео) (4)
Денис Глушаков: много лет -ждали и чемпионство, и Лигу чемпионов и, наконец, это все свершилось (видео) (4)
00:55
Валерий Рейнгольд: игра показала, что "Спартак" попытается сыграть в догонялочки с "Зенитом" (16)
Валерий Рейнгольд: игра показала, что "Спартак" попытается сыграть в догонялочки с "Зенитом" (16)
00:27
Леонид Федун: сегодня вы видели историю – это была самая большая победа в истории "Спартака" (14)
Леонид Федун: сегодня вы видели историю – это была самая большая победа в истории "Спартака" (14)
Вчера, 23:41
"Реал" сыграл вничью с "Тоттенхэмом"
"Реал" сыграл вничью с "Тоттенхэмом"
Вчера, 23:38
"Спартак" со счетом 5:1 уничтожил "Севилью" (201)
"Спартак" со счетом 5:1 уничтожил "Севилью" (201)
Вчера, 23:37
"Ливерпуль" забил семь голов "Марибору" (8)
"Ливерпуль" забил семь голов "Марибору" (8)
Вчера, 23:24
Вячеслав Колосков: матч с Бразилией покажет, на что Россия может рассчитывать на ЧМ-2018
Вячеслав Колосков: матч с Бразилией покажет, на что Россия может рассчитывать на ЧМ-2018
Вчера, 22:55
Перфоманс болельщиков "Спартака" на матче с "Севильей" (видео) (1)
Перфоманс болельщиков "Спартака" на матче с "Севильей" (видео) (1)
Пабло Сарабия: сложно смириться с этим поражением от "Спартака"
Полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия высказал мнение об игре команды в матче со "Спартаком" (1:5) в рамках Лиги чемпионов.
"Сложно смириться с этим поражением. Мы провели хороший первый тайм, но затем надо было плотнее опекать соперника. Нужно как можно скорее оправиться от этой неудачи.
Должны были выдерживать напор "Спартака", но во втором тайме нам это явно не удалось", – передает слова полузащитника официальный сайт УЕФА.
"Сложно смириться с этим поражением. Мы провели хороший первый тайм, но затем надо было плотнее опекать соперника. Нужно как можно скорее оправиться от этой неудачи.
Должны были выдерживать напор "Спартака", но во втором тайме нам это явно не удалось", – передает слова полузащитника официальный сайт УЕФА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.