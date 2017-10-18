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Лоренсо Мельгарехо: Каррера хотел, чтобы я боролся за каждый мяч и побеждал в единоборствах

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо ответил на вопросы о победе в матче Лиги чемпионов над "Севильей" (5:1).

— Что сказал Массимо Каррера перед тем, как вы вышли на газон "Открытие Арены"?

— Он хотел от меня, чтобы я много вступал в борьбу, боролся за каждый мяч и побеждал в индивидуальных единоборствах.

— Вы довольно часто забиваете или раздаете голевые передачи, выходя на замену…

— Так и есть. Спасибо Богу за это, он ведет меня по жизни. Буду продолжать в том же духе. Мне нужно пользоваться любым шансом для взятия ворот, чтобы помочь "Спартаку". Сегодняшний гол немного отличается от того, что я забил в последнем матче Премьер-лиги против грозненского "Ахмата", но в общем-то неважно, в каком стиле я забиваю. Главное, что мои голы помогают команде зарабатывать важные три очка.

— Ваш выход на замену произошел очень неожиданно: уже на 22 минуте Александр Самедов получил травму, и вы появились на правом фланге вместо него. Такое лихорадочное включение в игру заставило реально понервничать?

— В принципе особых нервов у меня не было. Я успел немного размяться за то время, что у меня было после печального известия о травме, а потом быстро вошел в игру и начал набирать обороты уже по ходу матча. Можно сказать, что разминка продолжалась еще какое-то время после того, как я вышел на замену. Рад, что мне удалось быстро адаптироваться к ритму встречи и быть полезным "Спартаку".

Газета.Ru
Теги: Мельгарехо Спартак
Сегодня, 12:38
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(4)
№5 Написал: manatee Москва (Сегодня, 13:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мельга наш Уле Гуннар Сульшер! Убийца со скамейки.
Регистрация: 16.08.2010
№4 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 13:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не многие команды имеют на замену такое, реальное, усиление!!!
Регистрация: 13.03.2012
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: язва
а мы уж тебя списали и хотели лохомотом продать.. каюсь..

как игрок замены очень очень!

ему бы побольше уверенности в себе и спортивной наглости. А так в принципе все есть у него, чтобы закрепиться в основе.
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: язва (Сегодня, 12:42) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
а мы уж тебя списали и хотели лохомотом продать.. каюсь..

как игрок замены очень очень!


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shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него........
Регистрация: 25.09.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:40) #
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Болеет за:
«Сибирь»
В Мельгу вселился на одно мгновение Месси.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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