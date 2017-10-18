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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Лоренсо Мельгарехо: Каррера хотел, чтобы я боролся за каждый мяч и побеждал в единоборствах (5)
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Лоренсо Мельгарехо: Каррера хотел, чтобы я боролся за каждый мяч и побеждал в единоборствах
Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо ответил на вопросы о победе в матче Лиги чемпионов над "Севильей" (5:1).
— Что сказал Массимо Каррера перед тем, как вы вышли на газон "Открытие Арены"?
— Он хотел от меня, чтобы я много вступал в борьбу, боролся за каждый мяч и побеждал в индивидуальных единоборствах.
— Вы довольно часто забиваете или раздаете голевые передачи, выходя на замену…
— Так и есть. Спасибо Богу за это, он ведет меня по жизни. Буду продолжать в том же духе. Мне нужно пользоваться любым шансом для взятия ворот, чтобы помочь "Спартаку". Сегодняшний гол немного отличается от того, что я забил в последнем матче Премьер-лиги против грозненского "Ахмата", но в общем-то неважно, в каком стиле я забиваю. Главное, что мои голы помогают команде зарабатывать важные три очка.
— Ваш выход на замену произошел очень неожиданно: уже на 22 минуте Александр Самедов получил травму, и вы появились на правом фланге вместо него. Такое лихорадочное включение в игру заставило реально понервничать?
— В принципе особых нервов у меня не было. Я успел немного размяться за то время, что у меня было после печального известия о травме, а потом быстро вошел в игру и начал набирать обороты уже по ходу матча. Можно сказать, что разминка продолжалась еще какое-то время после того, как я вышел на замену. Рад, что мне удалось быстро адаптироваться к ритму встречи и быть полезным "Спартаку".
Газета.Ru
— Что сказал Массимо Каррера перед тем, как вы вышли на газон "Открытие Арены"?
— Он хотел от меня, чтобы я много вступал в борьбу, боролся за каждый мяч и побеждал в индивидуальных единоборствах.
— Вы довольно часто забиваете или раздаете голевые передачи, выходя на замену…
— Так и есть. Спасибо Богу за это, он ведет меня по жизни. Буду продолжать в том же духе. Мне нужно пользоваться любым шансом для взятия ворот, чтобы помочь "Спартаку". Сегодняшний гол немного отличается от того, что я забил в последнем матче Премьер-лиги против грозненского "Ахмата", но в общем-то неважно, в каком стиле я забиваю. Главное, что мои голы помогают команде зарабатывать важные три очка.
— Ваш выход на замену произошел очень неожиданно: уже на 22 минуте Александр Самедов получил травму, и вы появились на правом фланге вместо него. Такое лихорадочное включение в игру заставило реально понервничать?
— В принципе особых нервов у меня не было. Я успел немного размяться за то время, что у меня было после печального известия о травме, а потом быстро вошел в игру и начал набирать обороты уже по ходу матча. Можно сказать, что разминка продолжалась еще какое-то время после того, как я вышел на замену. Рад, что мне удалось быстро адаптироваться к ритму встречи и быть полезным "Спартаку".
Газета.Ru
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