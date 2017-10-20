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"Спартак" установит на домашнем стадионе мемориальную доску в память о погибших болельщиках

Генеральный директор "Спартака"? Сергей Родионов, приехавший в "Лужники" почтить память погибших в 1982 году болельщиков, отметил, что на домашнем стадионе планируется установка мемориальной доски.

"Да, планируем установить мемориальную доску. Мы общаемся с болельщиками, согласовываем, они одобряют. Сейчас памятник есть в "Лужниках", где "Спартак" долгое время проводил матчи. Но теперь у нас появился свой стадион, на котором тоже должна быть увековечена память о погибших в этой ужасной трагедии. Точное место пока не скажу, будем еще думать. Но главное, что идея такая есть, и в жизнь мы ее воплотим", - цитирует Родионова "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак Родионов
Сегодня, 23:10
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