Миха Мевля описал Санкт-Петербург тремя словами

Защитник "Зенита" Миха Мевля рассказал, как получил предложение от клуба и в трех словах описал Санкт-Петербург."Я был в расположении сборной, и через один день нам предстоял матч против Словакии. Мне позвонил агент и спросил, не хочу ли я перейти в "Зенит". Я даже не стал раздумывать и сразу согласился.Если описать Санкт-Петербург в трех словах, то скажу - удивительный, большой и дождливый", - цитирует Мевля пресс-служба сине-бело-голубых.