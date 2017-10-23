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Миха Мевля описал Санкт-Петербург тремя словами

Защитник "Зенита" Миха Мевля рассказал, как получил предложение от клуба и в трех словах описал Санкт-Петербург.

"Я был в расположении сборной, и через один день нам предстоял матч против Словакии. Мне позвонил агент и спросил, не хочу ли я перейти в "Зенит". Я даже не стал раздумывать и сразу согласился.

Если описать Санкт-Петербург в трех словах, то скажу - удивительный, большой и дождливый", - цитирует Мевля пресс-служба сине-бело-голубых.
Теги: Мевля Зенит
Сегодня, 12:56
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№2 Написал: Роман Фионов (Сегодня, 13:30) #
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Регистрация: 23.10.2017
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:11) #
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За такие то деньги еще не то скажешь и не то сделаешь...
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