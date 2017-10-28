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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Джорджио Кьеллини: нам надо приложить дополнительные условия, чтобы победить "Милан"
Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини поделился мнением по поводу предстоящего матча против "Милана".
"Атмосфера на стадионе будет соответствующей. Нам надо приложить дополнительные условия, чтобы победить "Милан". Мы готовы к игре. Мы надеемся на лучшее", - цитирует Кьеллини Football Italia.
"Атмосфера на стадионе будет соответствующей. Нам надо приложить дополнительные условия, чтобы победить "Милан". Мы готовы к игре. Мы надеемся на лучшее", - цитирует Кьеллини Football Italia.
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