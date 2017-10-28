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Джорджио Кьеллини: нам надо приложить дополнительные условия, чтобы победить "Милан"

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини поделился мнением по поводу предстоящего матча против "Милана".

"Атмосфера на стадионе будет соответствующей. Нам надо приложить дополнительные условия, чтобы победить "Милан". Мы готовы к игре. Мы надеемся на лучшее", - цитирует Кьеллини Football Italia.
Теги: Кьеллини Ювентус Милан
Сегодня, 19:47
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:51) #
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Болеет за:
«Локомотив»
"Доп. условия" еще никому не вредили.


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Регистрация: 2.05.2014
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