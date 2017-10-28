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Касильяс - Роналду: в Португалии меня любят больше, чем тебя!

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду пообщался со своими болельщиками в инстаграме.

Бывший капитан "сливочных" Икер Касильяс, который сейчас выступает за "Порту", пошутил над португальцем.

"В Португалии меня любят больше, чем тебя!", - написал Касильяс.

На это Роналду ответил: "Икер, брат, в Португалии тебя очень любят. Обнимаю тебя".
Теги: Касильяс Роналду
Сегодня, 20:17
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