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Жоаозиньо: российский чемпионат похож на английский по непредсказуемости и трудности (видео)

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо после победы своей команды над «СКА-Хабаровск» (4:1) отметил, что соперник не «парковал автобус» у своих ворот и порадовался окончанию неудачной серии, передаёт корреспондент Rusfootball.info.



– Долгожданная победа, но моментов было гораздо было, чем голов у «Краснодара». Что с реализацией?

– У нас было много атак, моментов, потому что «СКА» не сидел в обороне, не плотно оборонялся. Ничего особенного в этом нет.

– Обычно в «Краснодаре» команды играют от обороны, «СКА» в этом плане приятно удивил?

– Нас это не удивило, но то, что они играли, позволило нам создать больше моментов.

– Ваш выход оживил игру команды, в какой форме сейчас находитесь?

– Отлично себя чувствую, вхожу в игровой ритм, завоёвываю доверие тренера. Но не только мой выход оживил игру, команда в целом играла очень хорошо.

– Смещения в центр – тренерская установка?

– Да. Иногда тренер мне об этом говорит, иногда я сам предпринимаю смещения, когда есть возможность пройти. Но вообще да, выполняю установку тренера.

– У «Краснодара» было 5 поражений подряд, чувствовалось ли психологическое давление?

– Действительно, за всё время моего пребывания здесь, за историю клуба не было такой серии поражений. Но сегодня мы показали характер и смогли выйти из этой ситуации.

– «Зенит» сейчас тоже не может забить и победить. Ситуации у команд похожи?

– Я не имею права говорить о другой команде. Это футбол, поэтому он интересен, поэтому у нас столько адреналина на поле.

– С чем связана такая непредсказуемость чемпионата?

– Он похож на английский чемпионат, с каждой игрой всё сложнее. Соперники изучают друг друга, поэтому становится всё тяжелее.
Теги: Жоаозиньо Краснодар СКА-Хабаровск Rвидео
Сегодня, 22:01
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№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
В этом сезоне чемпионат на редкость интересен и непредсказуем.
Не хватало раньше сильных Локомотива и Спартака.
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: interested (Сегодня, 22:14) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чистую правду сказал Жо. Хоть один высказал эту мысль о нашем чемпионате.
Регистрация: 18.10.2013
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