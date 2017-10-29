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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Жоаозиньо: российский чемпионат похож на английский по непредсказуемости и трудности (видео)
Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо после победы своей команды над «СКА-Хабаровск» (4:1) отметил, что соперник не «парковал автобус» у своих ворот и порадовался окончанию неудачной серии, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Долгожданная победа, но моментов было гораздо было, чем голов у «Краснодара». Что с реализацией?
– У нас было много атак, моментов, потому что «СКА» не сидел в обороне, не плотно оборонялся. Ничего особенного в этом нет.
– Обычно в «Краснодаре» команды играют от обороны, «СКА» в этом плане приятно удивил?
– Нас это не удивило, но то, что они играли, позволило нам создать больше моментов.
– Ваш выход оживил игру команды, в какой форме сейчас находитесь?
– Отлично себя чувствую, вхожу в игровой ритм, завоёвываю доверие тренера. Но не только мой выход оживил игру, команда в целом играла очень хорошо.
– Смещения в центр – тренерская установка?
– Да. Иногда тренер мне об этом говорит, иногда я сам предпринимаю смещения, когда есть возможность пройти. Но вообще да, выполняю установку тренера.
– У «Краснодара» было 5 поражений подряд, чувствовалось ли психологическое давление?
– Действительно, за всё время моего пребывания здесь, за историю клуба не было такой серии поражений. Но сегодня мы показали характер и смогли выйти из этой ситуации.
– «Зенит» сейчас тоже не может забить и победить. Ситуации у команд похожи?
– Я не имею права говорить о другой команде. Это футбол, поэтому он интересен, поэтому у нас столько адреналина на поле.
– С чем связана такая непредсказуемость чемпионата?
– Он похож на английский чемпионат, с каждой игрой всё сложнее. Соперники изучают друг друга, поэтому становится всё тяжелее.
– Долгожданная победа, но моментов было гораздо было, чем голов у «Краснодара». Что с реализацией?
– У нас было много атак, моментов, потому что «СКА» не сидел в обороне, не плотно оборонялся. Ничего особенного в этом нет.
– Обычно в «Краснодаре» команды играют от обороны, «СКА» в этом плане приятно удивил?
– Нас это не удивило, но то, что они играли, позволило нам создать больше моментов.
– Ваш выход оживил игру команды, в какой форме сейчас находитесь?
– Отлично себя чувствую, вхожу в игровой ритм, завоёвываю доверие тренера. Но не только мой выход оживил игру, команда в целом играла очень хорошо.
– Смещения в центр – тренерская установка?
– Да. Иногда тренер мне об этом говорит, иногда я сам предпринимаю смещения, когда есть возможность пройти. Но вообще да, выполняю установку тренера.
– У «Краснодара» было 5 поражений подряд, чувствовалось ли психологическое давление?
– Действительно, за всё время моего пребывания здесь, за историю клуба не было такой серии поражений. Но сегодня мы показали характер и смогли выйти из этой ситуации.
– «Зенит» сейчас тоже не может забить и победить. Ситуации у команд похожи?
– Я не имею права говорить о другой команде. Это футбол, поэтому он интересен, поэтому у нас столько адреналина на поле.
– С чем связана такая непредсказуемость чемпионата?
– Он похож на английский чемпионат, с каждой игрой всё сложнее. Соперники изучают друг друга, поэтому становится всё тяжелее.
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