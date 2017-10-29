Жоаозиньо: российский чемпионат похож на английский по непредсказуемости и трудности (видео)





Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо после победы своей команды над «СКА-Хабаровск» (4:1) отметил, что соперник не «парковал автобус» у своих ворот и порадовался окончанию неудачной серии, передаёт корреспондент– У нас было много атак, моментов, потому что «СКА» не сидел в обороне, не плотно оборонялся. Ничего особенного в этом нет.– Нас это не удивило, но то, что они играли, позволило нам создать больше моментов.– Отлично себя чувствую, вхожу в игровой ритм, завоёвываю доверие тренера. Но не только мой выход оживил игру, команда в целом играла очень хорошо.– Да. Иногда тренер мне об этом говорит, иногда я сам предпринимаю смещения, когда есть возможность пройти. Но вообще да, выполняю установку тренера.– Действительно, за всё время моего пребывания здесь, за историю клуба не было такой серии поражений. Но сегодня мы показали характер и смогли выйти из этой ситуации.– Я не имею права говорить о другой команде. Это футбол, поэтому он интересен, поэтому у нас столько адреналина на поле.– Он похож на английский чемпионат, с каждой игрой всё сложнее. Соперники изучают друг друга, поэтому становится всё тяжелее.