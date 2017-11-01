Владимир Пресняков-старший: в гостевом матче с "Севильей" уповаю на ничью

Болельщик «Спартака» - заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился ожиданиями по поводу матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с испанской «Севильей».- Ту радостную игру, 5:1 с «Севильей» в Москве, я считаю подарком Бога, который решил погладить по голове мою любимую команду. Там все могло повернуться и в другую сторону, но было несколько чудесных спасений при счете 1:1. И главное — все удары, направленные в ворота «Севильи», были по углам, были не берущимися. Удары по воротам в матчах с «Амкаром» и «Ростовом» тоже были, но оказывались берущимися. Поэтому и такой результат.Предстоящую игру с «Севильей» жду с нетерпением. Но мне кажется, что соперник извлек из предыдущего матча уроки, и подарка не случится. Я уповаю хотя бы на ничью. «Спартак» по-прежнему ненадежен в обороне. Но должен отметить, я часто перед матчами жду чего-то нехорошего.- Это такая примета. Не жду ничего хорошего, чтобы потом быть счастливым по поводу позитивного результата. Я и перед матчем с нальчикским «Спартаком» в Кубке России говорил о том, что могут проиграть. Пусть и соперник сейчас выступает в первенстве ПФЛ. Горестно повторял, что, наверное, проиграют. Матч для нашей команды действительно начался не очень хорошо, но тем не менее выиграли.- Еще со времен традиционных схваток с киевским «Динамо» в чемпионате СССР. Я тогда думал: ну, хорошо бы ничью, хорошо бы ничью, а там уже с другими командами сыграем лучше. А в день матчей были славные победы.- Согласен. Хотя... Большинство игр «Спартака» говорят о том, что для него главное — выстоять последние 20 минут. Даже при счете 2:0 в свою пользу. Так ведь часто бывает. И популярный счет 2:2... А в матче с «Локомотивом» выигрывали 2:0, но в итоге проиграли. И с «Тосно» игра проходила в похожем ключе: выигрывали, но итогом была ничья. И матч с «Ростовом»... Я настроил себя так: в случае поражения не переживать. Потому что было 5:1.