Лео Жаба: игра с "Ростовом" была сложная, благодаря богу смогли завоевать три очка

Форвард ФК"Ахмат" Лео поделился комментариями о матче против "Ростова": - В последних матчах у нас были негативные результаты, нам нужна была победа, был нужен позитив. Мы хорошо подготовились к игре с "Ростовом" и смогли добыть победу. Игра была сложная, благодаря Богу смогли завоевать три очка. Спрашиваете, смог ли "Ростов" удивить нас чем-либо? Думаю, они действовали так, как в первом круге, за счет длинных передач. #Ахмат #Лео #Ростов

