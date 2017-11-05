Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:19
Президент "Ахмата": три очка позволяют претендовать на Лигу Европы и снимают психологический груз (4)
Президент "Ахмата": три очка позволяют претендовать на Лигу Европы и снимают психологический груз (4)
08:40
Максим Калиниченко: ЦСКА нужно выигрывать у "Локомотива", чтобы цепляться за лигочемпионские места (5)
Максим Калиниченко: ЦСКА нужно выигрывать у "Локомотива", чтобы цепляться за лигочемпионские места (5)
Вчера, 23:45
Юрген Клопп: это была блестящая игра
Юрген Клопп: это была блестящая игра
Вчера, 23:25
"Бавария" в гостях обыграла "Боруссию" (1)
"Бавария" в гостях обыграла "Боруссию" (1)
Вчера, 23:10
"Алавес" одержал победу над "Эспаньолом"
"Алавес" одержал победу над "Эспаньолом"
Вчера, 23:09
Лионель Месси проводит 600-й матч за "Барселону"
Лионель Месси проводит 600-й матч за "Барселону"
Лео Жаба: игра с "Ростовом" была сложная, благодаря богу смогли завоевать три очка
Нападающий "Ахмата" Лео Жаба после матча 16-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:0) отметил, что соперник играл так, как в первом круге.
"В последних матчах у нас были негативные результаты, нам нужна была победа, был нужен позитив. Мы хорошо подготовились к игре с "Ростовом" и смогли добыть победу. Игра была сложная, благодаря богу смогли завоевать три очка.
Спрашиваете, смог ли "Ростов" удивить нас чем-либо? Думаю, они действовали так, как в первом круге, за счет длинных передач", - сказал Жаба.
"В последних матчах у нас были негативные результаты, нам нужна была победа, был нужен позитив. Мы хорошо подготовились к игре с "Ростовом" и смогли добыть победу. Игра была сложная, благодаря богу смогли завоевать три очка.
Спрашиваете, смог ли "Ростов" удивить нас чем-либо? Думаю, они действовали так, как в первом круге, за счет длинных передач", - сказал Жаба.
Форвард ФК"Ахмат" Лео поделился комментариями о матче против "Ростова": - В последних матчах у нас были негативные результаты, нам нужна была победа, был нужен позитив. Мы хорошо подготовились к игре с "Ростовом" и смогли добыть победу. Игра была сложная, благодаря Богу смогли завоевать три очка. Спрашиваете, смог ли "Ростов" удивить нас чем-либо? Думаю, они действовали так, как в первом круге, за счет длинных передач. #Ахмат #Лео #Ростов
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.