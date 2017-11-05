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Лео Жаба: игра с "Ростовом" была сложная, благодаря богу смогли завоевать три очка

Нападающий "Ахмата" Лео Жаба после матча 16-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:0) отметил, что соперник играл так, как в первом круге.

"В последних матчах у нас были негативные результаты, нам нужна была победа, был нужен позитив. Мы хорошо подготовились к игре с "Ростовом" и смогли добыть победу. Игра была сложная, благодаря богу смогли завоевать три очка.

Спрашиваете, смог ли "Ростов" удивить нас чем-либо? Думаю, они действовали так, как в первом круге, за счет длинных передач", - сказал Жаба.

Форвард ФК"Ахмат" Лео поделился комментариями о матче против "Ростова": - В последних матчах у нас были негативные результаты, нам нужна была победа, был нужен позитив. Мы хорошо подготовились к игре с "Ростовом" и смогли добыть победу. Игра была сложная, благодаря Богу смогли завоевать три очка. Спрашиваете, смог ли "Ростов" удивить нас чем-либо? Думаю, они действовали так, как в первом круге, за счет длинных передач. #Ахмат #Лео #Ростов

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Теги: Ахмат Ростов
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