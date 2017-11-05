Лео Жаба: игра с "Ростовом" была сложная, благодаря богу смогли завоевать три очка

Нападающий "Ахмата" Лео Жаба после матча 16-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:0) отметил, что соперник играл так, как в первом круге."В последних матчах у нас были негативные результаты, нам нужна была победа, был нужен позитив. Мы хорошо подготовились к игре с "Ростовом" и смогли добыть победу. Игра была сложная, благодаря богу смогли завоевать три очка.Спрашиваете, смог ли "Ростов" удивить нас чем-либо? Думаю, они действовали так, как в первом круге, за счет длинных передач", - сказал Жаба.