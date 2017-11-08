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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Леонардо Бонуччи: Швеция не будет отсиживаться в обороне, а будет играть на победу
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от стыковых матчей ЧМ-2018 со Швецией.
— В плей-офф нас ждут два сложных матча против очень сильного соперника. Шведы уже показали свой класс, сумев в первом раунде квалификации обойти голландцев. Будет очень непросто, но мы сборная Италии, поэтому мы просто обязаны пробиться на мундиаль.
— Какие сильные стороны сборной Швеции вы могли бы выделить?
— Сборная Швеции смогла справиться с потерей Златана Ибрагимовича, одного из лучших игроков в ее истории. После его ухода команда стала играть компактнее. Сейчас шведы горят желанием преподнести сюрприз. Они не станут отсиживаться в обороне, а будут играть на победу и бороться за каждый мяч.
— За счет чего Италия может пройти Швецию?
— В этих матчах нам надо показать те качества, которые всегда приносили нам успех в прошлом. Мы должны оставаться единой командой, биться друг за друга, сохранять спокойствие и показать стопроцентную самоотдачу. Именно эти качества позволяли нашей сборной и клубам достигать высоких результатов. Когда сборная Италии в последний раз выиграла мундиаль, в итальянском футболе царил хаос и неопределенность. Однако вся страна сплотилась вокруг национальной команды. В итоге 23 великолепных футболиста под началом несравненного Марчелло Липпи добыли для Италии четвертый чемпионский титул. Наша сила в единстве. Мы всегда умели сплотиться в сложные моменты. Поэтому сейчас, когда итальянский футбол переживает не самые лучшие времена, мы не хотим снова упустить свой шанс и намерены доказать это в играх со шведами.
ФИФА
— В плей-офф нас ждут два сложных матча против очень сильного соперника. Шведы уже показали свой класс, сумев в первом раунде квалификации обойти голландцев. Будет очень непросто, но мы сборная Италии, поэтому мы просто обязаны пробиться на мундиаль.
— Какие сильные стороны сборной Швеции вы могли бы выделить?
— Сборная Швеции смогла справиться с потерей Златана Ибрагимовича, одного из лучших игроков в ее истории. После его ухода команда стала играть компактнее. Сейчас шведы горят желанием преподнести сюрприз. Они не станут отсиживаться в обороне, а будут играть на победу и бороться за каждый мяч.
— За счет чего Италия может пройти Швецию?
— В этих матчах нам надо показать те качества, которые всегда приносили нам успех в прошлом. Мы должны оставаться единой командой, биться друг за друга, сохранять спокойствие и показать стопроцентную самоотдачу. Именно эти качества позволяли нашей сборной и клубам достигать высоких результатов. Когда сборная Италии в последний раз выиграла мундиаль, в итальянском футболе царил хаос и неопределенность. Однако вся страна сплотилась вокруг национальной команды. В итоге 23 великолепных футболиста под началом несравненного Марчелло Липпи добыли для Италии четвертый чемпионский титул. Наша сила в единстве. Мы всегда умели сплотиться в сложные моменты. Поэтому сейчас, когда итальянский футбол переживает не самые лучшие времена, мы не хотим снова упустить свой шанс и намерены доказать это в играх со шведами.
ФИФА
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