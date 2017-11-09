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Андрей Будогосский: Уткин, видимо, повредил мозг, падая со стула

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский по итогам заседания контрольно-квалификационной комиссии, ответил по поводу судейства на матче 16-го тура РФПЛ "Локомотивом" и ЦСКА (2:2) бригадой Сергея Карасева.

– Рассматривала ли ККК заседании судейство матча "Локомотив" – ЦСКА?

– Насколько я знаю, в этом не было необходимости, поскольку инспектор матча Сергей Мартынов в своем рапорте дал исчерпывающий профессиональный анализ по всем ключевым эпизодам, имевшим место в игре.

– Какова оценка работы Сергея Карасева – верно ли, что рефери получил двойку?

– Оценка бригаде Сергея Карасева выставлена в полном соответствии с нормативными инструкциями УЕФА, которым точно следуют в России. Со своей стороны хотел бы высказаться о словах комментатора Василия Уткина. Не могу давать оценку словам человека, который, по-видимому, повредил мозг, падая со стула во время одного из интервью. Могу лишь пожелать Василию Вячеславовичу в этом случае скорейшего выздоровления, завершения обсуждений предмета судейства, которым он не владеет. Освободившееся от этой темы время рекомендовал бы ему использовать для занятий в фитнес-центре, чтобы сохранять равновесие в дальнейшем.

СЭ
Теги: Будогосский Уткин
Сегодня, 15:51
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№10 Написал: avnik море (Сегодня, 17:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рыдаю с Будогосского. )))
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Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением об инциденте между полузащитниками Понтусом Вернблумом и Алексеем Миранчуком в матче 16-го тура РФПЛ «Локомотив» — ЦСКА (2:2). Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, разбирая этот эпизод, поддержал арбитра встречи Сергея Карасёва, который показал шведу жёлтую карточку за удар локтем.

«Удар локтем Вернблума все видели. Это было бесспорное удаление. Данный случай произошёл в удобный момент. По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошёл с ума. Если он говорит, что это жёлтая карточка, то это должен быть цвет того дома, в котором его нужно содержать. Карасёв точно поплыл в матче «Локомотив» — ЦСКА. Игра была упущена из-под контроля.

Жёлтая карточка Васину? По правилам предусматривается удаление, и неважно, кто его считает двойным, тройным, семерным наказанием. Такое наказание есть в правилах, и я себе сделал закладочку, чтобы спросить у сведущего человека, не изменилось ли что-то. Не Будогосского, а разумного квалифицированного судью в настоящем, а не в прошлом и не находящегося ни на каком излечении. Чистый выход один на один, свалили футболиста. Это прямая красная, если исходить из правил», — сказал Уткин в эфире «Спорт FM».


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№9 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 16:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Скотина.

Бываю же люди, которые ни у кого не вызывают уважения!


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По жизни свинья предназначена для забоя. Это знают все, кроме самой свиньи...
Регистрация: 24.09.2013
№8 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Васино падение теперь кому не лень будут вспоминать, ибо Вася рот на замке не держит.
Регистрация: 21.12.2010
№7 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 16:31) #
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Все его интервью, можно расценивать двояко. Такого никогда не уберут.
Регистрация: 19.10.2011
№6 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:30) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
будогосский и не падал...он с повреждённым работает с самого начала.
Регистрация: 6.09.2013
№5 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 16:29) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Оценка бригаде Сергея Карасева выставлена в полном соответствии с нормативными инструкциями УЕФА, которым точно следуют в России

так ты же сам, бл*ть, после матча сказал что Карасев во всем прав и там и близко не было удаления!!! Так почему же двойка то?! Судим мы значит по российски а оценки после матча выставляем по европейски?!
Регистрация: 6.05.2009
№4 Написал: miktar (Сегодня, 16:23) #
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" Откуда? -- задаю я всем вопрос! Он истомлен голодом и жаждой! Ему жарко. Ну, взял на пробу горемыка мандарин. И вся-то цена этому мандарину три копейки. И вот они уж свистят, как соловьи весной в лесу, тревожат милицию, отрывают ее от дела. А ему можно? А? "


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№3 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 16:12) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Кубань»
Раунд!


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№2 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 16:05) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Жестко трольнул... Ну за васей не встанет...))) Ждем ответку.
Регистрация: 23.01.2012
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:03) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
будка поплыла.. умный промолчал бы
как мерзко и противно это все читать и слушать.. что утка что будка..
Регистрация: 22.05.2015
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