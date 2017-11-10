Новый спонсор "Луча-Энергии" начал выплачивать долги игрокам

Новым титульным спонсором "Луча-Энергии" стала группа компаний "Аква-Ресурсы". Об этом сегодня был достигнута договоренность на встрече и.о. губернатора Приморского края Андрея Тарасенко и гендиректора компании Руслана Кондратова."Сегодня утром мы уже перевели первый транш футбольному клубу “Луч-Энергия”, на следующей неделе полностью погасим задолженность по зарплате", – заявил Кондратов.В группу компаний "Аква-Ресурсы" входит "Терминал Астафьева", "Далькомхолод","Сухой порт" в Артеме, "Восточный страховой альянс" и "Тихоокеанский балкерный терминал".