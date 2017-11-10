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Сборная Сенегала вышла на чемпионата мира-2018

Сборная Сенегала одержала выездную победу над командой ЮАР в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей мяч забил Диафра Сахо, а также автором автогола стал полузащитник южноафриканцев Тамсанга Мхинзе.

Сборная Сенегала набрала 11 очков в группе D и стала недосягаемой для ближайших преследователей команд Буркина-Фасо и Кабо-Верде, у которых в активе по шесть очков. Таким образом, сенегальцы досрочно вышли в финальную часть турнира, которая пройдет в России.

Сборная Сенегала во второй раз в своей истории станет участником чемпионата мира. На мундиале 2002 года в Японии и Южной Корее сенегальская команда дошла до четвертьфинала, где уступили Турции.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Сенегала
Вчера, 23:14
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(2)
№2 Написал: Forward Москва (Вчера, 23:54) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Мои поздравления. Это великое событие
Регистрация: 5.08.2013
№1 Написал: Campos Москва (Вчера, 23:45) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
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Регистрация: 26.12.2008
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