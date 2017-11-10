Сборная Сенегала вышла на чемпионата мира-2018

Сборная Сенегала одержала выездную победу над командой ЮАР в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.В составе победителей мяч забил Диафра Сахо, а также автором автогола стал полузащитник южноафриканцев Тамсанга Мхинзе.Сборная Сенегала набрала 11 очков в группе D и стала недосягаемой для ближайших преследователей команд Буркина-Фасо и Кабо-Верде, у которых в активе по шесть очков. Таким образом, сенегальцы досрочно вышли в финальную часть турнира, которая пройдет в России.Сборная Сенегала во второй раз в своей истории станет участником чемпионата мира. На мундиале 2002 года в Японии и Южной Корее сенегальская команда дошла до четвертьфинала, где уступили Турции.