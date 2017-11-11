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Шведы обыграли Италию в первом стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2018

Сборная Швеции на своем поле обыграла команду Италии со счетом 1:0 в первом стыковом матче на чемпионат мира-2018. Ответная встреча состоится 13 ноября в Милане.

Чемпионат мира-2018

Плей-офф

Швеция - Италия 1:0

Голы: Юханссон, 61

Швеция: Ольсен - Линделеф, Аугустинссон, Крафт, (Свенссон, 83), Гранквист - Классон, Ларссон, Экдаль, (Юханссон, 57), Форсберг - Тойвонен, Берг, (Телин, 75).

Италия: Буффон - Бонуччи, Кьеллини, Дармиан, Бардзальи - Пароло, Кандрева, Верратти, (Инсинье, 76), де Росси - Белотти, (Эдер, 65), Иммобиле.

Предупреждения: Берг, 1, Верратти, 28
Теги: Сборная Швеции Сборная Италии
Сегодня, 00:42
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№5 Написал: imaginary (Сегодня, 02:11) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
вперёд Краснодар!
Регистрация: 7.02.2010
№4 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 01:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ибра возвышался над всеми как перс саги.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№3 Написал: spiri (Сегодня, 00:57) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Черданцев ставит на Шведов..жаль,если они пройдут.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 00:52) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
нежданчик...
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:51) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Еще не хватало Итальянцев не увидеть на ЧМ....


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
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