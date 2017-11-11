Шведы обыграли Италию в первом стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2018

Сборная Швеции на своем поле обыграла команду Италии со счетом 1:0 в первом стыковом матче на чемпионат мира-2018. Ответная встреча состоится 13 ноября в Милане.Чемпионат мира-2018Плей-оффЮханссон, 61Швеция: Ольсен - Линделеф, Аугустинссон, Крафт, (Свенссон, 83), Гранквист - Классон, Ларссон, Экдаль, (Юханссон, 57), Форсберг - Тойвонен, Берг, (Телин, 75).Италия: Буффон - Бонуччи, Кьеллини, Дармиан, Бардзальи - Пароло, Кандрева, Верратти, (Инсинье, 76), де Росси - Белотти, (Эдер, 65), Иммобиле.Предупреждения: Берг, 1, Верратти, 28