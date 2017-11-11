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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Колыванов: у сборной Аргентины не все гладко - надо ждать момента и забивать
Заслуженный тренер России Игорь Колыванов накануне товарищеского матча Россия - Аргентина в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой выразил мнение, что у дружины Станислава Черчесова неплохие шансы вскрыть оборону «альбиселесте», а также рассказал, как сдержать лидера аргентинцев Лионеля Месси.
- Радостно, что после долгого перерыва открываются «Лужники». Болельщики уже соскучились по этому стадиону. Хочется посмотреть и на газон, и насколько обновилась арена. Матч знаковый: играем против вице-чемпиона мира, плюс приехал звезда мирового футбола Лионель Месси, - сказал Колыванов. - Конечно, хочется посмотреть на нашу сборную и сравнить ее с лучшими командами мира: сборной Аргентины, а через несколько дней с испанской дружиной. Матч с аргентинцами должен получиться захватывающим. Хочется пожелать нашей сборной хорошего результата.
- За счет чего наша дружина могла бы его добиться?
- Прежде всего, за счет хорошей игровой дисциплины. А также за счет самоотверженности и комбинационной игры. С командой Аргентины можно играть: если посмотреть, как они провели прошедший отборочный цикл, то у них было много провальных матчей. По всей видимости, у них не все гладко. Конечно, играть с ними можно. Думаю, Станислав Черчесов выберет оптимальный состав на матч. Понятно, что без бойцовских качеств будет тяжело играть, ведь у соперника высококлассные футболисты с хорошим дриблингом и физической подготовкой. Но аншлаг на трибунах должен помочь нашей команде добиться положительного результата.
- Как надо сдерживать Месси?
- Сложно сказать. Месси — очень сильный индивидуально игрок. От него можно ожидать все что угодно. Он на пятачке может разобраться, исполнить со штрафного удар и обвести двух-трех футболистов. Поплотнее надо играть, не давать спокойно принимать мяч, дышать в спину. Конечно, это будет непросто. Но если сыграют коллективно, то есть два-три человека будут его встречать, то, может быть, и нормально все будет.
- Как найти ключ к воротам гостей?
- У нас есть и Александр Кокорин, и другие исполнители. Опять же аргентинцы неубедительно сыграли в отборочном цикле. Они только в последнем матче уверенно действовали. У них хорошая атака, но в обороне есть определенные проблемы. Нужно играть поострее, караулить и ждать своего момента, где-то на себя игру взять. Мое мнение, что Аргентина — это тот соперник, с которым можно играть. Счет? Надеюсь на 2:2.
- Радостно, что после долгого перерыва открываются «Лужники». Болельщики уже соскучились по этому стадиону. Хочется посмотреть и на газон, и насколько обновилась арена. Матч знаковый: играем против вице-чемпиона мира, плюс приехал звезда мирового футбола Лионель Месси, - сказал Колыванов. - Конечно, хочется посмотреть на нашу сборную и сравнить ее с лучшими командами мира: сборной Аргентины, а через несколько дней с испанской дружиной. Матч с аргентинцами должен получиться захватывающим. Хочется пожелать нашей сборной хорошего результата.
- За счет чего наша дружина могла бы его добиться?
- Прежде всего, за счет хорошей игровой дисциплины. А также за счет самоотверженности и комбинационной игры. С командой Аргентины можно играть: если посмотреть, как они провели прошедший отборочный цикл, то у них было много провальных матчей. По всей видимости, у них не все гладко. Конечно, играть с ними можно. Думаю, Станислав Черчесов выберет оптимальный состав на матч. Понятно, что без бойцовских качеств будет тяжело играть, ведь у соперника высококлассные футболисты с хорошим дриблингом и физической подготовкой. Но аншлаг на трибунах должен помочь нашей команде добиться положительного результата.
- Как надо сдерживать Месси?
- Сложно сказать. Месси — очень сильный индивидуально игрок. От него можно ожидать все что угодно. Он на пятачке может разобраться, исполнить со штрафного удар и обвести двух-трех футболистов. Поплотнее надо играть, не давать спокойно принимать мяч, дышать в спину. Конечно, это будет непросто. Но если сыграют коллективно, то есть два-три человека будут его встречать, то, может быть, и нормально все будет.
- Как найти ключ к воротам гостей?
- У нас есть и Александр Кокорин, и другие исполнители. Опять же аргентинцы неубедительно сыграли в отборочном цикле. Они только в последнем матче уверенно действовали. У них хорошая атака, но в обороне есть определенные проблемы. Нужно играть поострее, караулить и ждать своего момента, где-то на себя игру взять. Мое мнение, что Аргентина — это тот соперник, с которым можно играть. Счет? Надеюсь на 2:2.
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