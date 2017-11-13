Юлиан Дракслер: Неймар - вежливый парень, большинство из того, что о нем пишут - чушь

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер заявил, что у команды нет никаких конфликтов с нападающим Неймаром."Ситуация нагнетается снаружи. Это часть жизни таких людей, как Неймар. О нем много пишут СМИ, и большинство этих слухов - чушь. Неймар - вежливый парень, который знает о своей важности для команды.Он имеет право пользоваться определенными привилегиями, и другие игроки при этом не завидуют ему. Мы рады, что он играет за нас, и хотим ему помочь", – приводит слова Дракслера ESPN.