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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дик Адвокат: Путин выплатил 1,5 млн евро, чтобы я остался в "Зените"
Бывший главный тренер "Зенита" Дик Адвокат рассказал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Я как-то однажды встретился с Владимиром Путиным. На месте, где обычно сидели политические лидеры тех лет, сидел Дик Адвокат из Гааги. Путин – большой фанат "Зенита", он знал обо мне все. Он хотел пообщаться со мной. Приглашение пришлось на день матча за Суперкубок России, но я сказал, что неважно. Отказаться было не вариант. Никто не может сказать нет Путину.
Тогда у меня была договоренность по назначению в сборную Австралии, но он не хотел отпускать меня и даже выплатил 1,5 миллиона евро, требуемые для отмены сделки с Австралией. Мы нашли с Путиным в итоге общий язык", - цитирует Адвоката AD.
"Я как-то однажды встретился с Владимиром Путиным. На месте, где обычно сидели политические лидеры тех лет, сидел Дик Адвокат из Гааги. Путин – большой фанат "Зенита", он знал обо мне все. Он хотел пообщаться со мной. Приглашение пришлось на день матча за Суперкубок России, но я сказал, что неважно. Отказаться было не вариант. Никто не может сказать нет Путину.
Тогда у меня была договоренность по назначению в сборную Австралии, но он не хотел отпускать меня и даже выплатил 1,5 миллиона евро, требуемые для отмены сделки с Австралией. Мы нашли с Путиным в итоге общий язык", - цитирует Адвоката AD.
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