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Дик Адвокат: Путин выплатил 1,5 млн евро, чтобы я остался в "Зените"

Бывший главный тренер "Зенита" Дик Адвокат рассказал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Я как-то однажды встретился с Владимиром Путиным. На месте, где обычно сидели политические лидеры тех лет, сидел Дик Адвокат из Гааги. Путин – большой фанат "Зенита", он знал обо мне все. Он хотел пообщаться со мной. Приглашение пришлось на день матча за Суперкубок России, но я сказал, что неважно. Отказаться было не вариант. Никто не может сказать нет Путину.

Тогда у меня была договоренность по назначению в сборную Австралии, но он не хотел отпускать меня и даже выплатил 1,5 миллиона евро, требуемые для отмены сделки с Австралией. Мы нашли с Путиным в итоге общий язык", - цитирует Адвоката AD.
Теги: Адвокат Путин Зенит
Сегодня, 20:13
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29
(5)
№29 Написал: grisha (Сегодня, 21:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Стратег
Не за условную Томь, или Ахмат же болеть коренному ленинградцу.

У нас всякая падаль может родиться и болеет она только за дерьмо - за себя или ахмат ((((
Регистрация: 19.04.2017
№28 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:26) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Не за условную Томь, или Ахмат же болеть коренному ленинградцу. Может он и не фанат, но престиж клуба из родного города ему точно небезразличен.
Регистрация: 29.10.2010
№27 Написал: grisha (Сегодня, 21:22) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ckorp
Адвокаата можно уважать за все, что сделал для Зенита.

Безусловно
Удивительный тренер и человек
Регистрация: 19.04.2017
№26 Написал: Phil Москва (Сегодня, 21:21) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
На месте, где обычно сидели политические лидеры тех лет, сидел Дик Адвокат из Гааги
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Как он о себе, в третьем лице повествует - сама скромность ..
Регистрация: 5.06.2017
№25 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 21:19) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Цитата: ckorp
А по теме не знаю,

Если бы болел за Зенит - помнил бы историю, как выкупили контракт Адвокаата с Австралией

Ну вот видишь, получается, что про это я и не помню, значит на тот момент для меня это было, наверное, не очень важно. Все равно Адвокаата можно уважать за все, что сделал для Зенита. Кто бы что не говорил, какой бы он любитель денег не был.
Регистрация: 9.11.2010
№24 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 21:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Вася Поткин
Цитата: Карабас-Барабас
Хорошь флудить

Пшел нах, тупорылый ватный скот ! Живет мы в таких скотских условиях благодаря быдлу типа тебя хавающий помои из телевизора

Дурачек что-ли?
Регистрация: 5.08.2010
№23 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
Интересно, как же при Путине Спартаку удалось-таки стать чемпионом.. Явная недоработка со стороны, прежде всего, Мутко.. Вся эта херня с допингом началась для того, чтобы под Муткой зашаталось кресло. Якобы из-за этого его снимут (когда наши пролетят мимо зимней олимпиады). Но мы то с вами знаем...

ёпнутый человек
Регистрация: 22.09.2007
№22 Написал: Вася Поткин (Сегодня, 21:14) #
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online

Цитата: Карабас-Барабас
Хорошь флудить

Пшел нах, тупорылый ватный скот ! Живет мы в таких скотских условиях благодаря быдлу типа тебя хавающий помои из телевизора
Регистрация: 9.10.2016
№21 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 21:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Вася Поткин
Цитата: grisha
У него выборы, а кого убить ещё не решил - волнуется


Ничего эта крыса не волнуется. В России нет никаких выборов, ибо нет никакой политической жизни. Есть только плешивая крыса захватившая власть. Она сама себя выбирает.

Хорошь флудить
Регистрация: 5.08.2010
№20 Написал: grisha (Сегодня, 21:13) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ckorp
А по теме не знаю,

Если бы болел за Зенит - помнил бы историю, как выкупили контракт Адвокаата с Австралией
Регистрация: 19.04.2017
№19 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 21:12) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Вася Поткин
Путин - это тупорылое создание, которое вместе со своей шайкой воров уничтожило Россию.. Он превратил Россию в нищую коррумпированную помойку с ворьем у власти. Он узурпировал власть. Он с помощью телевизора превратил большую часть населения в скот, который живет в нищенский условиях и готов мириться с этим

Говномет.
Регистрация: 5.08.2010
№18 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Цитата: ckorp
Просто человек уже без всякого повода несет ерунду какую-то

У него выборы, а кого убить ещё не решил - волнуется

Я про Спартакуса 1971 имел ввиду. А по теме не знаю, что сказать, меня там не было и я не видел кто кому чего передавал. Может утка.
Регистрация: 9.11.2010
№17 Написал: Вася Поткин (Сегодня, 21:05) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: grisha
У него выборы, а кого убить ещё не решил - волнуется


Ничего эта крыса не волнуется. В России нет никаких выборов, ибо нет никакой политической жизни. Есть только плешивая крыса захватившая власть. Она сама себя выбирает.
Регистрация: 9.10.2016
№16 Написал: grisha (Сегодня, 21:04) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ckorp
Просто человек уже без всякого повода несет ерунду какую-то

У него выборы, а кого убить ещё не решил - волнуется
Регистрация: 19.04.2017
№15 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 21:02) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DROOZD
Цитата: ckorp
Чаще вспоминайте 15 лет забвения

Не так давно кто то из ваших вспоминал 23года между чемпионствами wink кули подтасовывать то более удачные периоды удобно

Одинаково неприятно вспоминать такие периоды. Просто человек уже без всякого повода несет ерунду какую-то. И чего злой такой...
Регистрация: 9.11.2010
№14 Написал: Вася Поткин (Сегодня, 21:01) #
  • -2
  •  (6)
online

Путин - это тупорылое создание, которое вместе со своей шайкой воров уничтожило Россию.. Он превратил Россию в нищую коррумпированную помойку с ворьем у власти. Он узурпировал власть. Он с помощью телевизора превратил большую часть населения в скот, который живет в нищенский условиях и готов мириться с этим
Регистрация: 9.10.2016
№13 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 20:53) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Чаще вспоминайте 15 лет забвения

Не так давно кто то из ваших вспоминал 23года между чемпионствами wink кули подтасовывать то более удачные периоды удобно


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№12 Написал: Батька (Сегодня, 20:48) #
  • +1
  •  (3)

Из своих личных выплатил ?
Регистрация: 9.09.2016
№11 Написал: pisto (Сегодня, 20:46) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
и ведь находятся, кто верит в такие новости laughing
Регистрация: 15.03.2009
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:44) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы тогда ты ушёл в Австралию, Дик.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: rfgbnfy (Сегодня, 20:44) #
  • 0
  •  (2)

Интересная новость???, но по моему не к месту. Адвоеату надо думать о сборной Нидерландов, а не доставать старые скелеты из шкафа.
Регистрация: 25.07.2016
№8 Написал: Amirovich (Сегодня, 20:43) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Spartacus1971,
вспомни свои чемпионские годы и засунь свой язык в жопу =)
Регистрация: 28.02.2015
№7 Написал: grisha (Сегодня, 20:41) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так кто из бандитов конкретно заплатил, неужели сам пахан ?
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 20:39) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
типа от слюнявил с за пазухи smile


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№5 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 20:37) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Да все прекрасно знают,что если не Путин,то бомжи так и были бы середниках.

Не удивляетесь, что на вашу ахинею нет комментариев, кроме этого? Чаще вспоминайте 15 лет забвения вашей команды (уж не стану ее оскорблять) ибо невежливо. Да, и будьте добрее и все будет хорошо.
Регистрация: 9.11.2010
№4 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:36) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чушь...предвыборная..
Регистрация: 15.12.2013
№3 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 20:22) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Блин, я считал Адвоката вменяемым и уважаемым человеком. Что это? Напился, накурился, или болезнь Альцгеймера? Хотя может быть это фейк.


--------------------
Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:21) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Интересно, как же при Путине Спартаку удалось-таки стать чемпионом.. Явная недоработка со стороны, прежде всего, Мутко.. Вся эта херня с допингом началась для того, чтобы под Муткой зашаталось кресло. Якобы из-за этого его снимут (когда наши пролетят мимо зимней олимпиады). Но мы то с вами знаем...


--------------------
В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:16) #
  • -1
  •  (27)
Болеет за:
«Спартак»
Да все прекрасно знают,что если не Путин,то бомжи так и были бы середниках.
Регистрация: 12.02.2013
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