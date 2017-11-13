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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дик Адвокат: в 2012 году во время Евро у меня наворачивались слёзы во время гимна сборной России
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Александр Мостовой: я бы хотел посмотреть на Моуринью в "Астон Вилле" с бюджетом в 30 миллионов евро (10)
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Игроки "Автомобилиста" и "Урала" собрали почти 500 тысяч рублей, сыграв в благотворительном матче
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Италия - Швеция: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы сборных Италии и Швеции на ответный матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2018 года.
Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Флоренци, Кандрева, Жоржиньо, Пароло, Иммобиле, Габбьядини.
Швеция: Ольсен, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Лустиг, Юханссон, Ларссон, Форсберг, Классон, Тойвонен, Берг.
Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Флоренци, Кандрева, Жоржиньо, Пароло, Иммобиле, Габбьядини.
Швеция: Ольсен, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Лустиг, Юханссон, Ларссон, Форсберг, Классон, Тойвонен, Берг.
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