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Италия - Швеция: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Швеции на ответный матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2018 года.

Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Флоренци, Кандрева, Жоржиньо, Пароло, Иммобиле, Габбьядини.

Швеция: Ольсен, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Лустиг, Юханссон, Ларссон, Форсберг, Классон, Тойвонен, Берг.
Теги: Сборная Италии Сборная Швеции
Сегодня, 22:14
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(1)
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:36) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я-Спартач
За Шведов однозначно!

А я не могу представить себе ЧМ без Италии.
Буду болеть за них blush
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 22:21) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
За Шведов однозначно!


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
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