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Денис Глушаков: Лунев, держись (фото)

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поддержал своего партнера по национальной команде Андрея Лунева, получившего травму головы в матче с Испанией (3:3).

"Здоровья Андрею Лунёву! Уверен, все будет хорошо и ты скоро вернешься в строй. Увидимся 27 ноября в Москве! #ЛунёвДержись, – написал Глушаков в Инстаграме.

Теги: Глушаков Лунев Сборная России
Сегодня, 08:20
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2
(2)
№2 Написал: safonas (Сегодня, 09:16) #
  • 0
  •  (2)
online

Здоровья!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: RRRHHH (Сегодня, 08:53) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья!


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Одна жизнь, одна команда. СПАРТАК - НАВСЕГДА!
Регистрация: 7.05.2017
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