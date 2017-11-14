Денис Глушаков: Лунев, держись (фото)

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поддержал своего партнера по национальной команде Андрея Лунева, получившего травму головы в матче с Испанией (3:3)."Здоровья Андрею Лунёву! Уверен, все будет хорошо и ты скоро вернешься в строй. Увидимся 27 ноября в Москве! #ЛунёвДержись, – написал Глушаков в Инстаграме.