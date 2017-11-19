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Эрнесто Вальверде: счет матча с "Леганесом" не в полной мере отражает характер игры

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над "Леганесом" (3:0).

"Счет не в полной мере отражает характер игры, ведь нам пришлось непросто. У "Леганеса" были опасные моменты, но во втором тайме нам удалось прибавить. С этим соперником сложно играть на его поле", – цитирует специалиста Marca.
Теги: Вальверде Барселона Леганес
Сегодня, 09:56
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