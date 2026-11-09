Булыкин: Семин – глыба, но он не поможет "Локомотиву"

Фото: ФК "Локомотив"

- Семин – глыба нашего футбола, легенда " Локомотива ". Но я не думаю, что это будет хорошей идеей пригласить его сейчас.

Прежде всего, из-за того, что Борис Ротенберг захочет привести своего тренера, которого знает и которому доверяет. И, как я понимаю, клуб ищет тренера в долгую. Юрий Палыч даст краткосрочный результат, всплеск, а дальше что? Поэтому не считаю это подходящим вариантом, – сказал Булыкин.По итогам 14 туров "Локомотив" набрал 11 очков и занимает 15-е место в таблице чемпионата России.