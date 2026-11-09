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Булыкин: Семин – глыба, но он не поможет "Локомотиву"

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info высказался о возможном назначении Юрия Семина в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
- Семин – глыба нашего футбола, легенда "Локомотива". Но я не думаю, что это будет хорошей идеей пригласить его сейчас.

Прежде всего, из-за того, что Борис Ротенберг захочет привести своего тренера, которого знает и которому доверяет. И, как я понимаю, клуб ищет тренера в долгую. Юрий Палыч даст краткосрочный результат, всплеск, а дальше что? Поэтому не считаю это подходящим вариантом, – сказал Булыкин.

По итогам 14 туров "Локомотив" набрал 11 очков и занимает 15-е место в таблице чемпионата России.

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