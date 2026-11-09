Боярский: "Зенит" - явный фаворит чемпионата России

- В последнем матче "Зенит"" сыграл неопрятно. Пропустили необязательные мячи, хотя команда в хорошей форме. В предыдущих играх "Зенит" был более убедителен. Больше таких шансов не будет.
Потеря очков с "Ростовом" — это необоснованное упущение. "Зенит" все равно явный фаворит чемпионата России, - цитирует Боярского "РБ Спорт".
Вчера, 8 ноября, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Ростовом" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги - встреча завершилась со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Дуглас Сантос и Луис Энрике, в составе гостей - Кевин Андраде (автогол) и Иван Комаров.
По итогам 14 сыгранных туров команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 31 набранным баллом, южане занимают шестое место с 19 очками в своем активе. После международной паузы сине-бело-голубые сыграют на выезде с казанским "Рубином".