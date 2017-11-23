Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы

Чем завершатся сегодняшние матчи наших клубов в ЛЕ?

Двумя победами Двумя ничьими Двумя поражениями Победой "Зенита" и ничьей "Локомотива" Победой "Зенита" и поражением "Локомотива" Ничьей "Зенита" и победой "Локомотива" Ничьей "Зенита" и поражением "Локомотива" Поражением "Зенита" и победой "Локомотива" Поражением "Зенита" и ничьей "Локомотива"



