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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы
Сегодня вечером два наших полпреда во втором по рангу еврокубке проведут матчи пятого тура группового турнира ЛЕ. Rusfootball.info рассказывает обо всех интересных и важных деталях, окружающих эти встречи.
"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) – "Вардар" (Скопье, Македония)
Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург"
Начало встречи – 21:00 (мск)
Арбитр – Барт Вертентен (Бельгия)
Первый и последний раз в текущем групповом раунде Лиги Европы поединки российских клубов пройдут параллельно, потому болельщикам придется выбирать, какой из них лицезреть (разумеется, можно смотреть и два сразу, но это уже немного экстремальный вариант). И я думаю, что за пределами Питера и Ленинградской области подавляющее большинство будет наблюдать за схваткой в Черкизово.
Причина тому очевидна, и она вовсе не состоит в каком-то предвзятом отношении к "Зениту". Просто поединок "сине-бело-голубых" не несет в себе никакой серьезной интриги. Разумеется, можно сотню раз повторить мантры "мы думаем только о первом месте" и "наша команда в каждой встрече играет исключительно на победу", однако реальность от этого не изменится ни в коей мере. Вырвав ничью в Тронхейме, подопечные Роберто Манчини обеспечили себе евровесну, и сейчас их наверняка куда больше волнует предстоящая битва со "Спартаком".
Конечно, в Москву петербуржцы отправятся только в понедельник, тем не менее, нет практически никаких сомнений в том, что итальянский наставник "Зенита" побережет основные силы к важнейшему сражению с прямым конкурентом. Да и Манчини наверняка уже понял, насколько принципиальным для поклонников его нынешней команды является противостояние с "красно-белым". Так что все внимание чемпиону России, а в Лиге Европы вопросы уже решены.
К тому же и соперник-то в Северную Пальмиру прибыл такой, что есть все основания заявлять: этих ребят бронзовые призеры РФПЛ должны обыгрывать любым составом. Тем более что у "Вардара" нет совсем уж никакой турнирной мотивации.
Это, впрочем, не означает, что футболистам "Зенита" стоит захватить с собой на поле шапки и закидать ими македонце. Нет. К поединку все равно нужно отнестись ответственно, а как наказывают за вальяжность, нам продемонстрировала "Бней Йегуда". Да и два очка в таблице коэффициентов лишними отнюдь не будут.
Ориентировочные составы
"Зенит": Кержаков, Смольников, Мевля, Новосельцев, Терентьев, Ерохин, Краневиттер, Нобоа, Полоз, Шатов, Дзюба.
"Вардар": Гачевски, Амбарцумян, Глишич, Грнчаров, Барсегян, Велковски, Стойчевски, Глигоров, Николов, Фелипе, Итало.
Прогноз – 3:0
"Локомотив" (Москва, Россия) – "Копенгаген" (Дания)
Москва. Стадион "Локомотив"
Начало встречи – 21:00 (мск)
Арбитр – Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Есть подозрение, что часть поклонников "Локо", не раздумывая, согласилась бы на пролет мимо 1/16 Лиги Европы ради вожделенного чемпионства, к коему "железнодорожники" нынче направили свои стопа. Силенок-то на всё может и не хватить. Вот и в воскресенье подшефным Семина, скорее всего, придется лететь в далекий Хабаровск, а на следующий день сражаться там с аутсайдером чемпионата в экстремальных условиях. Времени на восстановление у "красно-зеленых" будет совсем мало, терять же очки в противостоянии со СКА противопоказано. И что тут важнее: битва с "Копенгагеном" или выезд на Дальний Восток?
Но у ЮрПалыча и его подопечных, судя по всему, мыслей такого рода нет. Да и наставник "Локомотива" уже брал золото, параллельно выбираясь из группы даже не ЛЕ, а турнира посерьезнее. Так что у меня нет особых сомнений в том, что сейчас все мысли москвичей связаны с датским барьером, а о раскладах в РФПЛ они начнут думать завтра.
Невозможно не признать, что наши собственными силами серьезно усложнил себе жизнь. Даже ничья в домашнем матче с "Шерифом" сделала бы положение "железнодорожников" гораздо крепче. Однако россияне умудрились, ведя в счете, проиграть потенциально более слабому молдавскому клубу и сотворили трудности на свою голову.
Сегодня "Локо" кровь из носу требуется брать три очка, поскольку в противном случае вполне вероятная победа тираспольцев над "Фаставом" либо отдаст судьбу нашей команды в руки ее конкурентов, либо и вовсе отберет у подшефных Семина все шансы на проход в следующий раунд (если они уступят "Копенгагену").
А переиграть датчан будет очень и очень непросто. Столе Сольбаккен ведь прекрасно понимает, что сопернику нужна виктория, тогда как сами "львы" вряд ли будут серьезно возражать против подписания мирного договора. Из этого очевидным образом следует, что гости в Черкизово наверняка уделят главное внимание защите, постаравшись закрыть все подступы к собственным воротам. Нынешняя команда Палыча очень не любит взламывать эшелонированную оборону, сильна она, прежде всего, на свободном пространстве. Этим вечером "красно-зеленые" получат его только в том случае, если им удастся открыть счет или вообще выйти вперед.
"Копенгаген" же не только умеет хорошо защищаться, но и весьма неплох в контратаках. Здесь у лидера российского первенства также наблюдаются проблемы: против качественных скоростных выпадов соперника наш "паровоз" уязвим. Еще и без Гильерме с Рыбусем…
В общем, "Локомотив" ждет крайне тяжкое испытание. И обратите внимание, что на данный момент чемпион Дании в четырех встречах Лиги Европы пропустил всего один гол, так что ему еще поди забей.
С другой стороны, оптимизма добавляют выступления "львов" в родной Суперлиге. Там они проваливаются по полной программе. По итогам шестнадцати туров действующий обладатель титула занимает всего лишь шестую строчку, отставая от идущего первым "Брондбю" на четырнадцать пунктов! Понятно, что о третьем кряду чемпионстве "Копенгагену" нечего и думать. При этом подопечные Сольбаккена не побеждают на внутренней арене в течение месяца, а несколько дней назад получили 0:3 от скромного "Сендерсюке", располагающегося в таблице ниже "львов". Вывод понятен: копенгагенская дружина пребывает в весьма посредственной форме.
Но вы же знаете, что в футболе практически всё имеет свою вторую сторону. Вот и в данном случае мы можем предположить, что на фоне катастрофических результатов в датском первенстве Столе Сольбаккен и его ребята жаждут добиться как можно большего на еврокубковой стезе, а потому настрой на матч против "Локомотива" у них будет запредельный. И что здесь перевесит?
Каких-либо сюрпризов от Семина в стартовом протоколе вряд ли стоит ждать. Главный вопрос касается Фарфана. Джефферсон, вернувшись из Перу, практически не тренировался, и это при том, что за последнее время ему пришлось совершить несколько очень долгих перелетов.
Я предположу, что южноамериканец все-таки появится с первых минут, ибо без Джефа взломать датские редуты будет гораздо сложнее. Тем более что в Каспийске мы увидели, насколько трудно "железнодорожникам" действовать без номинальных форвардов, пусть они и обыграли в итоге "Анжи". Эдер же только восстановился от травмы, а Ари, увы, пока вообще не готов выйти на поле.
Но, как бы трудно ни было, "Локомотиву" по силам найти ключик к воротам "Копенгагена" и добыть необходимый результат. К тому же ЮрПалыч вновь построил коллектив, одной из сильных сторон коего является крепкий характер. Сегодня он должен помочь русским парням сломить сопротивление суровых скандинавов.
Ориентировочные составы
"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан.
"Копенгаген": Андерсен, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бенгтссон, Туту, Зека, Квист, Матич, Хольс, Сотириу.
Прогноз – 2:1
Фото: официальный сайт "Зенита", Федеральное агентство новостей, Чемпионат
Сергей Янков, Rusfootball.info
"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) – "Вардар" (Скопье, Македония)
Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург"
Начало встречи – 21:00 (мск)
Арбитр – Барт Вертентен (Бельгия)
Первый и последний раз в текущем групповом раунде Лиги Европы поединки российских клубов пройдут параллельно, потому болельщикам придется выбирать, какой из них лицезреть (разумеется, можно смотреть и два сразу, но это уже немного экстремальный вариант). И я думаю, что за пределами Питера и Ленинградской области подавляющее большинство будет наблюдать за схваткой в Черкизово.
Причина тому очевидна, и она вовсе не состоит в каком-то предвзятом отношении к "Зениту". Просто поединок "сине-бело-голубых" не несет в себе никакой серьезной интриги. Разумеется, можно сотню раз повторить мантры "мы думаем только о первом месте" и "наша команда в каждой встрече играет исключительно на победу", однако реальность от этого не изменится ни в коей мере. Вырвав ничью в Тронхейме, подопечные Роберто Манчини обеспечили себе евровесну, и сейчас их наверняка куда больше волнует предстоящая битва со "Спартаком".
Конечно, в Москву петербуржцы отправятся только в понедельник, тем не менее, нет практически никаких сомнений в том, что итальянский наставник "Зенита" побережет основные силы к важнейшему сражению с прямым конкурентом. Да и Манчини наверняка уже понял, насколько принципиальным для поклонников его нынешней команды является противостояние с "красно-белым". Так что все внимание чемпиону России, а в Лиге Европы вопросы уже решены.
К тому же и соперник-то в Северную Пальмиру прибыл такой, что есть все основания заявлять: этих ребят бронзовые призеры РФПЛ должны обыгрывать любым составом. Тем более что у "Вардара" нет совсем уж никакой турнирной мотивации.
Это, впрочем, не означает, что футболистам "Зенита" стоит захватить с собой на поле шапки и закидать ими македонце. Нет. К поединку все равно нужно отнестись ответственно, а как наказывают за вальяжность, нам продемонстрировала "Бней Йегуда". Да и два очка в таблице коэффициентов лишними отнюдь не будут.
Ориентировочные составы
"Зенит": Кержаков, Смольников, Мевля, Новосельцев, Терентьев, Ерохин, Краневиттер, Нобоа, Полоз, Шатов, Дзюба.
"Вардар": Гачевски, Амбарцумян, Глишич, Грнчаров, Барсегян, Велковски, Стойчевски, Глигоров, Николов, Фелипе, Итало.
Прогноз – 3:0
"Локомотив" (Москва, Россия) – "Копенгаген" (Дания)
Москва. Стадион "Локомотив"
Начало встречи – 21:00 (мск)
Арбитр – Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Есть подозрение, что часть поклонников "Локо", не раздумывая, согласилась бы на пролет мимо 1/16 Лиги Европы ради вожделенного чемпионства, к коему "железнодорожники" нынче направили свои стопа. Силенок-то на всё может и не хватить. Вот и в воскресенье подшефным Семина, скорее всего, придется лететь в далекий Хабаровск, а на следующий день сражаться там с аутсайдером чемпионата в экстремальных условиях. Времени на восстановление у "красно-зеленых" будет совсем мало, терять же очки в противостоянии со СКА противопоказано. И что тут важнее: битва с "Копенгагеном" или выезд на Дальний Восток?
Но у ЮрПалыча и его подопечных, судя по всему, мыслей такого рода нет. Да и наставник "Локомотива" уже брал золото, параллельно выбираясь из группы даже не ЛЕ, а турнира посерьезнее. Так что у меня нет особых сомнений в том, что сейчас все мысли москвичей связаны с датским барьером, а о раскладах в РФПЛ они начнут думать завтра.
Невозможно не признать, что наши собственными силами серьезно усложнил себе жизнь. Даже ничья в домашнем матче с "Шерифом" сделала бы положение "железнодорожников" гораздо крепче. Однако россияне умудрились, ведя в счете, проиграть потенциально более слабому молдавскому клубу и сотворили трудности на свою голову.
Сегодня "Локо" кровь из носу требуется брать три очка, поскольку в противном случае вполне вероятная победа тираспольцев над "Фаставом" либо отдаст судьбу нашей команды в руки ее конкурентов, либо и вовсе отберет у подшефных Семина все шансы на проход в следующий раунд (если они уступят "Копенгагену").
А переиграть датчан будет очень и очень непросто. Столе Сольбаккен ведь прекрасно понимает, что сопернику нужна виктория, тогда как сами "львы" вряд ли будут серьезно возражать против подписания мирного договора. Из этого очевидным образом следует, что гости в Черкизово наверняка уделят главное внимание защите, постаравшись закрыть все подступы к собственным воротам. Нынешняя команда Палыча очень не любит взламывать эшелонированную оборону, сильна она, прежде всего, на свободном пространстве. Этим вечером "красно-зеленые" получат его только в том случае, если им удастся открыть счет или вообще выйти вперед.
"Копенгаген" же не только умеет хорошо защищаться, но и весьма неплох в контратаках. Здесь у лидера российского первенства также наблюдаются проблемы: против качественных скоростных выпадов соперника наш "паровоз" уязвим. Еще и без Гильерме с Рыбусем…
В общем, "Локомотив" ждет крайне тяжкое испытание. И обратите внимание, что на данный момент чемпион Дании в четырех встречах Лиги Европы пропустил всего один гол, так что ему еще поди забей.
С другой стороны, оптимизма добавляют выступления "львов" в родной Суперлиге. Там они проваливаются по полной программе. По итогам шестнадцати туров действующий обладатель титула занимает всего лишь шестую строчку, отставая от идущего первым "Брондбю" на четырнадцать пунктов! Понятно, что о третьем кряду чемпионстве "Копенгагену" нечего и думать. При этом подопечные Сольбаккена не побеждают на внутренней арене в течение месяца, а несколько дней назад получили 0:3 от скромного "Сендерсюке", располагающегося в таблице ниже "львов". Вывод понятен: копенгагенская дружина пребывает в весьма посредственной форме.
Но вы же знаете, что в футболе практически всё имеет свою вторую сторону. Вот и в данном случае мы можем предположить, что на фоне катастрофических результатов в датском первенстве Столе Сольбаккен и его ребята жаждут добиться как можно большего на еврокубковой стезе, а потому настрой на матч против "Локомотива" у них будет запредельный. И что здесь перевесит?
Каких-либо сюрпризов от Семина в стартовом протоколе вряд ли стоит ждать. Главный вопрос касается Фарфана. Джефферсон, вернувшись из Перу, практически не тренировался, и это при том, что за последнее время ему пришлось совершить несколько очень долгих перелетов.
Я предположу, что южноамериканец все-таки появится с первых минут, ибо без Джефа взломать датские редуты будет гораздо сложнее. Тем более что в Каспийске мы увидели, насколько трудно "железнодорожникам" действовать без номинальных форвардов, пусть они и обыграли в итоге "Анжи". Эдер же только восстановился от травмы, а Ари, увы, пока вообще не готов выйти на поле.
Но, как бы трудно ни было, "Локомотиву" по силам найти ключик к воротам "Копенгагена" и добыть необходимый результат. К тому же ЮрПалыч вновь построил коллектив, одной из сильных сторон коего является крепкий характер. Сегодня он должен помочь русским парням сломить сопротивление суровых скандинавов.
Ориентировочные составы
"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан.
"Копенгаген": Андерсен, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бенгтссон, Туту, Зека, Квист, Матич, Хольс, Сотириу.
Прогноз – 2:1
Фото: официальный сайт "Зенита", Федеральное агентство новостей, Чемпионат
Сергей Янков, Rusfootball.info
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