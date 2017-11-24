Игорь Лебедев: сегодняшний "Локомотив" отличает одна особенность - это Юрий Сёмин

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:25
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (1)
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (1)
07:40
Александр Коломейцев: не стоит зацикливаться на перелете и холоде, в Хабаровске будет самая обычная игра
Александр Коломейцев: не стоит зацикливаться на перелете и холоде, в Хабаровске будет самая обычная игра
04:50
Константин Лепехин: как бы не закончился матч "Спартак" - "Зенит", питерцы останутся в гонке за чемпионство (7)
Константин Лепехин: как бы не закончился матч "Спартак" - "Зенит", питерцы останутся в гонке за чемпионство (7)
00:12
Анатолий Мещеряков: мы - настоящая сплоченная команда, в которой каждый бьется за своего товарища
Анатолий Мещеряков: мы - настоящая сплоченная команда, в которой каждый бьется за своего товарища
Вчера, 23:47
Юрий Сёмин: Фарфан как космонавт
Юрий Сёмин: Фарфан как космонавт
Вчера, 23:44
Юрий Семин: сегодня нам нужно было только побеждать, поэтому был более атакующий состав
Юрий Семин: сегодня нам нужно было только побеждать, поэтому был более атакующий состав
Вчера, 23:40
"Зенит" – "Вардар": матч посетили 38 196 зрителей
"Зенит" – "Вардар": матч посетили 38 196 зрителей
Вчера, 23:39
Роберто Манчини - о влиянии СМИ на выбор состава: это как спросить Путина, влияет ли на него пресса (7)
Роберто Манчини - о влиянии СМИ на выбор состава: это как спросить Путина, влияет ли на него пресса (7)
Игорь Лебедев: сегодняшний "Локомотив" отличает одна особенность - это Юрий Сёмин
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал победу "Локомотива" над "Копенгагеном" (2:1).
"От победы всегда только самые положительные впечатления. "Локомотив" большой молодец, нашёл в себе силы, чтобы выиграть достаточно важный матч и вернуться в борьбу за евровесну. Все наши клубы, как и сборная, любят создавать себе сложности, а потом с гордостью их преодолевать. Не проигрывай "Локомотив" буквально две недели назад "Шерифу", сейчас турнирная ситуация была бы получше. Но ребята всё равно молодцы, в последнее время очень радуют.
У Антона Коченкова в этом году было крайне мало игровой практики, потому что основной вратарь – Гилерме – играл практически без травм и без осечек. После того как он травмировался, у Антона появился шанс, но без практики играть сразу на таком высоком уровне тяжело. И всё-таки Коченков молодец, и винить его в пропущенном мяче в матче с "Копенгагеном" не стоит. На мой взгляд, это была ошибка игроков обороны, которые в нужный момент не подстраховали друг друга.
В сегодняшнем "Локомотиве" я бы не стал давать характеристики каждому игроку в отдельности. Алексей Миранчук хотел уйти, но остался. Фарфан приехал, сказали, что не тот, но он заблистал. Мануэл Фернандеш при Черевченко всё время сидел на скамейке запасных, а сейчас – лучший игрок команды.
От Игоря Денисова отказались все клубы, но взяли в "Локомотив", и он стал лучшим опорником в нашем чемпионате. Так можно пройтись по каждому игроку, но сегодняшний "Локомотив" отличает одна особенность – это Юрий Сёмин, который в любой обстановке и ситуации может из любой команды сделать коллектив.
И "Локомотив" побеждает не потому, что побежал Фарфан, заблистал Фернандеш, а братьев Миранчуков вызвали в сборную России, а потому что "Локомотив" - это команда", - передает слова Лебедева "Чемпионат".
"От победы всегда только самые положительные впечатления. "Локомотив" большой молодец, нашёл в себе силы, чтобы выиграть достаточно важный матч и вернуться в борьбу за евровесну. Все наши клубы, как и сборная, любят создавать себе сложности, а потом с гордостью их преодолевать. Не проигрывай "Локомотив" буквально две недели назад "Шерифу", сейчас турнирная ситуация была бы получше. Но ребята всё равно молодцы, в последнее время очень радуют.
У Антона Коченкова в этом году было крайне мало игровой практики, потому что основной вратарь – Гилерме – играл практически без травм и без осечек. После того как он травмировался, у Антона появился шанс, но без практики играть сразу на таком высоком уровне тяжело. И всё-таки Коченков молодец, и винить его в пропущенном мяче в матче с "Копенгагеном" не стоит. На мой взгляд, это была ошибка игроков обороны, которые в нужный момент не подстраховали друг друга.
В сегодняшнем "Локомотиве" я бы не стал давать характеристики каждому игроку в отдельности. Алексей Миранчук хотел уйти, но остался. Фарфан приехал, сказали, что не тот, но он заблистал. Мануэл Фернандеш при Черевченко всё время сидел на скамейке запасных, а сейчас – лучший игрок команды.
От Игоря Денисова отказались все клубы, но взяли в "Локомотив", и он стал лучшим опорником в нашем чемпионате. Так можно пройтись по каждому игроку, но сегодняшний "Локомотив" отличает одна особенность – это Юрий Сёмин, который в любой обстановке и ситуации может из любой команды сделать коллектив.
И "Локомотив" побеждает не потому, что побежал Фарфан, заблистал Фернандеш, а братьев Миранчуков вызвали в сборную России, а потому что "Локомотив" - это команда", - передает слова Лебедева "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.