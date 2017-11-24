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Игорь Лебедев: сегодняшний "Локомотив" отличает одна особенность - это Юрий Сёмин

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал победу "Локомотива" над "Копенгагеном" (2:1).

"От победы всегда только самые положительные впечатления. "Локомотив" большой молодец, нашёл в себе силы, чтобы выиграть достаточно важный матч и вернуться в борьбу за евровесну. Все наши клубы, как и сборная, любят создавать себе сложности, а потом с гордостью их преодолевать. Не проигрывай "Локомотив" буквально две недели назад "Шерифу", сейчас турнирная ситуация была бы получше. Но ребята всё равно молодцы, в последнее время очень радуют.

У Антона Коченкова в этом году было крайне мало игровой практики, потому что основной вратарь – Гилерме – играл практически без травм и без осечек. После того как он травмировался, у Антона появился шанс, но без практики играть сразу на таком высоком уровне тяжело. И всё-таки Коченков молодец, и винить его в пропущенном мяче в матче с "Копенгагеном" не стоит. На мой взгляд, это была ошибка игроков обороны, которые в нужный момент не подстраховали друг друга.

В сегодняшнем "Локомотиве" я бы не стал давать характеристики каждому игроку в отдельности. Алексей Миранчук хотел уйти, но остался. Фарфан приехал, сказали, что не тот, но он заблистал. Мануэл Фернандеш при Черевченко всё время сидел на скамейке запасных, а сейчас – лучший игрок команды.

От Игоря Денисова отказались все клубы, но взяли в "Локомотив", и он стал лучшим опорником в нашем чемпионате. Так можно пройтись по каждому игроку, но сегодняшний "Локомотив" отличает одна особенность – это Юрий Сёмин, который в любой обстановке и ситуации может из любой команды сделать коллектив.

И "Локомотив" побеждает не потому, что побежал Фарфан, заблистал Фернандеш, а братьев Миранчуков вызвали в сборную России, а потому что "Локомотив" - это команда", - передает слова Лебедева "Чемпионат".
Теги: Лебедев Локомотив
Сегодня, 11:37
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№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 11:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
У вице спикера работы нет? Что то он в последнее время совсем на футбол отвлекся
Регистрация: 22.08.2007
№1 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 11:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Дошло наконец-то, но поздновато, сколько лет на Смородскую и её родственников угрохали. Надеюсь нам еще воздастся за эти мучения.


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011
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