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Александр Бубнов: Божович не для красного словца обещал дать бой "Спартаку"

Эксперт Александр Бубнов сделал свой прогноз на предстоящий матч премьер-лиги между тульским "Арсеналом" и "Спартаком".

"Прогноз: 1:2. Миодраг Божович не для красного словца обещал дать бой "Спартаку", у которого есть серьёзные потери.

Тем не менее мощная группа атаки в строю, и, думаю, обеспечит гостям преимущество в один мяч", - передает слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 11:37
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6
(3)
№6 Написал: ВоронОдина2 РК (Сегодня, 12:24) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
KOZbIPb,
bobovzenit,
Свои Тосно и СКА вспомнили?
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:22) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Ссыте, клоуны?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 12:18) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Должок будут отдавать. Так что 3 очка свинарнику обеспечено.
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 12:11) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
не дать а сдать
Регистрация: 22.08.2007
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 11:51) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Ну какой бой? Это слив будет 100%...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:43) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Вместо Фернандо у Спартака выйдет Зобнин? Если так, то будет очень интересно посмотреть на новую связку. Хотя, я думаю, Каррера выставит троих, добавив Пашалича.

писи: правда, при отсутствии Комбарова могут возникнуть проблемы с лимитом.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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