Санкт-Петербург примет матчи группы B на ЧЕ-2020 совместно с Копенгагеном

Санкт-Петербург примет матчи группы B чемпионата Европы 2020 года совместно с Копенгагеном, сообщает официальный сайт УЕФА.Группа A: Рим и БакуГруппа B: Санкт-Петербург и КопенгагенГруппа C: Амстердам и БухарестГруппа D: Лондон и ГлазгоГруппа E: Бильбао и ДублинГруппа F: Мюнхен и БудапештМатч открытия турнира состоится в Риме.