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Санкт-Петербург примет матчи группы B на ЧЕ-2020 совместно с Копенгагеном

Санкт-Петербург примет матчи группы B чемпионата Европы 2020 года совместно с Копенгагеном, сообщает официальный сайт УЕФА.

Группа A: Рим и Баку

Группа B: Санкт-Петербург и Копенгаген

Группа C: Амстердам и Бухарест

Группа D: Лондон и Глазго

Группа E: Бильбао и Дублин

Группа F: Мюнхен и Будапешт

Матч открытия турнира состоится в Риме.
Сегодня, 18:26
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5
(3)
№5 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 19:32) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
Цитата: Орнитолог
По голубому интересу

какие у тебя однако интересы...

Он фанат Де Зеува
Регистрация: 27.08.2008
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:30) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Орнитолог
По голубому интересу

какие у тебя однако интересы...


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: Орнитолог (Сегодня, 19:21) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Попендаден с Ротердамом скооперировался))) По голубому интересу


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:56) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Хотя , к тому времени там черкизон 2.0 будет...)

всё может быть. главное чтобы ваш бакланами не завалило, и он всех не акрыл.


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:40) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
А чё мясная арена отсасе? Хотя , к тому времени там черкизон 2.0 будет...)
Регистрация: 24.04.2009
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