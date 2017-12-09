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СМИ: Антуан Гризманн договорился о переходе в "Барселону"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн летом 2018 года может перейти в "Барселону".

Как сообщает El Mundo Deportivo, агент 26-летнего француза рассказал, что Гризманн уже согласовал трансфер в стан сине-гранатовых. Договоренность между руководителями клубов также существует.
Теги: Гризманн Барселона Трансферы
Сегодня, 10:57
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