СМИ: Антуан Гризманн договорился о переходе в "Барселону"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн летом 2018 года может перейти в "Барселону".Как сообщает El Mundo Deportivo, агент 26-летнего француза рассказал, что Гризманн уже согласовал трансфер в стан сине-гранатовых. Договоренность между руководителями клубов также существует.