Сборная Франции проведет товарищеский матч с Ирландией

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Les Bleus se rassembleront au mois de Mai pour d?marrer la pr?pa ? la Coupe du Monde? et ils commenceront par affronter la R?publique d'Irlande le 28 Mai au @StadeFrance ! ?? #FiersdetreBleus pic.twitter.com/XMhQooDfxB — Equipe de France (@equipedefrance) December 15, 2017

Стали известны все соперники сборной Франции перед чемпионатом мира.23 марта на "Стад де Франс" француза примут Колумбию, а уже 27-го числа отправятся в Россию на спарринг с хозяевами ЧМ-2018. 28 мая французы в Париже сыграют с Ирландией. 1 июня в Ницце сборная Франции сыграет с оставшимися за бортом ЧМ итальянцами, а 9 июня в Лионе примет команду США.