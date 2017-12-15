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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборная Франции проведет товарищеский матч с Ирландией
Стали известны все соперники сборной Франции перед чемпионатом мира.
23 марта на "Стад де Франс" француза примут Колумбию, а уже 27-го числа отправятся в Россию на спарринг с хозяевами ЧМ-2018. 28 мая французы в Париже сыграют с Ирландией. 1 июня в Ницце сборная Франции сыграет с оставшимися за бортом ЧМ итальянцами, а 9 июня в Лионе примет команду США.
23 марта на "Стад де Франс" француза примут Колумбию, а уже 27-го числа отправятся в Россию на спарринг с хозяевами ЧМ-2018. 28 мая французы в Париже сыграют с Ирландией. 1 июня в Ницце сборная Франции сыграет с оставшимися за бортом ЧМ итальянцами, а 9 июня в Лионе примет команду США.
?OFFICIEL?— Equipe de France (@equipedefrance) December 15, 2017
Les Bleus se rassembleront au mois de Mai pour d?marrer la pr?pa ? la Coupe du Monde? et ils commenceront par affronter la R?publique d'Irlande le 28 Mai au @StadeFrance ! ?? #FiersdetreBleus pic.twitter.com/XMhQooDfxB
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