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Сборная Франции проведет товарищеский матч с Ирландией

Стали известны все соперники сборной Франции перед чемпионатом мира.

23 марта на "Стад де Франс" француза примут Колумбию, а уже 27-го числа отправятся в Россию на спарринг с хозяевами ЧМ-2018. 28 мая французы в Париже сыграют с Ирландией. 1 июня в Ницце сборная Франции сыграет с оставшимися за бортом ЧМ итальянцами, а 9 июня в Лионе примет команду США.

Теги: Сборная Франции Сборная Ирландии
Сегодня, 21:04
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