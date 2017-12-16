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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Далер Кузяев: наверное, Кокорин не ожидал, что будет рикошет, готовился праздновать
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прокомментировал эпизод в матче премьер-лиги с "Ахматом", когда нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин не попал в пустые ворота с очень близкого расстояния.
– Вы участвовали в той комбинации. Когда мяч отскочил к нападающему, уже видели его в воротах?
– Сначала мне показалось, что гол будет уже после удара Ригони, но аргентинец попал в перекладину. Потом смотрю – там Саша. Наверное, он тоже не ожидал, что будет рикошет, готовился праздновать. Ничего страшного. Кокорин во многих матчах нас вытаскивал, забивал победные мячи. Уверен, еще не раз нас выручил.
– Подкалывали его после финального свистка – мол, как же ты с метра не попасть умудрился?
– Все очень расстроились. Тут уж не до приколов, – передает слова Кузяева "Советский спорт".
– Вы участвовали в той комбинации. Когда мяч отскочил к нападающему, уже видели его в воротах?
– Сначала мне показалось, что гол будет уже после удара Ригони, но аргентинец попал в перекладину. Потом смотрю – там Саша. Наверное, он тоже не ожидал, что будет рикошет, готовился праздновать. Ничего страшного. Кокорин во многих матчах нас вытаскивал, забивал победные мячи. Уверен, еще не раз нас выручил.
– Подкалывали его после финального свистка – мол, как же ты с метра не попасть умудрился?
– Все очень расстроились. Тут уж не до приколов, – передает слова Кузяева "Советский спорт".
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