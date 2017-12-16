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Далер Кузяев: наверное, Кокорин не ожидал, что будет рикошет, готовился праздновать

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прокомментировал эпизод в матче премьер-лиги с "Ахматом", когда нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин не попал в пустые ворота с очень близкого расстояния.

– Вы участвовали в той комбинации. Когда мяч отскочил к нападающему, уже видели его в воротах?

– Сначала мне показалось, что гол будет уже после удара Ригони, но аргентинец попал в перекладину. Потом смотрю – там Саша. Наверное, он тоже не ожидал, что будет рикошет, готовился праздновать. Ничего страшного. Кокорин во многих матчах нас вытаскивал, забивал победные мячи. Уверен, еще не раз нас выручил.

– Подкалывали его после финального свистка – мол, как же ты с метра не попасть умудрился?

– Все очень расстроились. Тут уж не до приколов, – передает слова Кузяева "Советский спорт".
Теги: Кузяев Зенит Кокорин
Сегодня, 11:59
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