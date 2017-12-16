Рой Ходжсон: я в восторге от полученного результата

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон прокомментировал победу над "Лестером" (3:0) в 18-м туре чемпионата Англии."Перед игрой меня спрашивали о нашей форме. Я сказал, что в наших последних матчах нам немного не везло. Сегодня мы реализовали все шансы. Мы отлично сыграли в обороне. Я в восторге от полученного результата", - цитирует Ходжсона Sky Sports.