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Рой Ходжсон: я в восторге от полученного результата

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон прокомментировал победу над "Лестером" (3:0) в 18-м туре чемпионата Англии.

"Перед игрой меня спрашивали о нашей форме. Я сказал, что в наших последних матчах нам немного не везло. Сегодня мы реализовали все шансы. Мы отлично сыграли в обороне. Я в восторге от полученного результата", - цитирует Ходжсона Sky Sports.
Теги: Ходжсон Кристал Пэлас Лестер
Сегодня, 20:21
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