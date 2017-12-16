Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:08
Дидье Дрогба сменил имидж (фото) (1)
Дидье Дрогба сменил имидж (фото) (1)
18:13
Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа? (3)
Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа? (3)
Рой Ходжсон: я в восторге от полученного результата
Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон прокомментировал победу над "Лестером" (3:0) в 18-м туре чемпионата Англии.
"Перед игрой меня спрашивали о нашей форме. Я сказал, что в наших последних матчах нам немного не везло. Сегодня мы реализовали все шансы. Мы отлично сыграли в обороне. Я в восторге от полученного результата", - цитирует Ходжсона Sky Sports.
"Перед игрой меня спрашивали о нашей форме. Я сказал, что в наших последних матчах нам немного не везло. Сегодня мы реализовали все шансы. Мы отлично сыграли в обороне. Я в восторге от полученного результата", - цитирует Ходжсона Sky Sports.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.