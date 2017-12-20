Александр Зинченко: я должен был бить пенальти пятым, рад что Браво стал героем

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал победу над "Лестером" в рамках 1/4 финала Кубка Английской лиги (1:1, по пенальти 4:3)."Я должен был пробивать пенальти пятым. Очень рад, что Браво опять стал героем. Поздравляю его и всю нашу команду.Это была невероятно сложная игра, ведь "Лестер" два года назад был чемпионом. Важная победа, мы должны и дальше играть в таком же духе" – передает слова Зинченко BBC.