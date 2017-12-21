Златан Ибрагимович забил свой первый гол за последние 7 месяцев (видео)

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович забил гол со штрафного в ворота "Бристоль Сити" в матче 1/4 финала Кубка английской лиги (1:2).Шведский форвард отличился впервые с 9 апреля, когда он забил "Сандерленду" в АПЛ.