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Леон Горетцка дал согласие на переход в "Баварию"

Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка согласился продолжить карьеру в "Баварию", сообщает Kicker.

22-летний футболист перейдет в мюнхенский клуб летом 2018 года, когда закончится срок его контракта с гельзенкирхенцами.

Напомним, Горецка выступает за "Шальке" с 2013 года. В этом сезоне он принял участие в 12 матчах на клубном уровне, забив в них 4 мяча.
Теги: Шальке Барселона
Сегодня, 03:30
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