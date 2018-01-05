Леон Горетцка дал согласие на переход в "Баварию"

Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка согласился продолжить карьеру в "Баварию", сообщает Kicker.22-летний футболист перейдет в мюнхенский клуб летом 2018 года, когда закончится срок его контракта с гельзенкирхенцами.Напомним, Горецка выступает за "Шальке" с 2013 года. В этом сезоне он принял участие в 12 матчах на клубном уровне, забив в них 4 мяча.