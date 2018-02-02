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Гелор Канга стал игроком пражской "Спарты"

Полузащитник "Црвены Звезды" Гелор Канга перешел в "Спарту", сообщает пресс-служба чешского клуба.

Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до 2021 года.

Напомним, что хавбек с 2013 по 2016 год выступал за "Ростов".
Теги: Канга Спарта Трансферы Црвена Звезда
Вчера, 23:21
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