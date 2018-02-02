Гелор Канга стал игроком пражской "Спарты"

Полузащитник "Црвены Звезды" Гелор Канга перешел в "Спарту", сообщает пресс-служба чешского клуба.Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до 2021 года.Напомним, что хавбек с 2013 по 2016 год выступал за "Ростов".