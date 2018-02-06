Светлое будущее? Спартаковская молодёжка проиграла «Интеру» на «Сан-Сиро» только по пенальти

Красно-белый молодняк неплохо проявил себя на легендарном стадионе и имел хорошие шансы на проход дальше, но не дотерпел в концовке.рассказывает об игре с «Интером» и задаётся вопросом: а сможет ли кто-то из достигнувших результата, которым бы гордилась основа, в эту основу пробиться?Молодёжка красно-белых играла полностью дублирующий основную Лигу чемпионов групповой турнир и в отличие от основы разнесла дома «Марибор», хоть и проиграла в гостях. Зато в домашнем матче удалось победить «Ливерпуль» и дважды поделить очки с «Севильей». Особенно громкой вышла встреча в Испании (3:3), где спартаковцы, сравняв счёт в концовке, повалились на газон и начали троллить игроков «Севильи», затягивавших время. Ну а гостевой матч с «Ливерпулем» (0:2) запомнился лишь скандалом: один из игроков английского клуба обвинил капитана «Спартака» Леонида Миронова в расизме. Интересно, что слушания по делу состоятся только 22 февраля, а сегодня Миронов законно появился на поле.Практика показывает, что, скорее всего, никто из этих ребят. 18 лет – нормальный возраст для дебюта в солидных европейских чемпионатах, к 20 игроки уже успевают набраться опыта. А здесь болельщик, не следящий за молодёжным футболом, ибо нет никакого смысла следить за игроками, которые пропадают и ни во что не вырастают, никого толком и не слышал. Разве что Максименко, игравшего в воротах с Нальчиком.Сегодня Андрей Лунин выставил состав, который мало отличается от игравшего осенью. Рассказов и Игнатов съездили на сбор с основой, но туда никого не забрали. По арендам игроки тоже не разошлись.Под «дешёвыми» я понимаю голы, для которых соперник ничего толком не сделал. Поначалу у «Интера» действительно не было ощутимого преимущества – обе команды старались максимально быстро переходить центр поля и при этом допускали ошибки. Правда, спартаковцы допустили ляп и в обороне: Калачевский проиграл единоборство, а Петрунин неграмотно расположился и упал при попытке сыграть на перехвате. Эммерс вышел 1 на 1 и Максименко не пощадил.Эммерс вообще стал главный спартаковской проблемой в 1-м тайме – 18-летний бельгиец вместе с Цаппой демонстрировали индивидуальное мастерство и талант. Правше Илье Иванову на левом фланге обороны приходилось нелегко, но никто никого не разрывал.«Сан-Сиро», пусть и пустой. Соперник с громким именем, как считалось, куда более мастеровитый. Быстро пропущенный обидный гол. Всё это могло прибить молодых парней и перевернуть игру, но команда Алексея Лунина с первых минут почувствовала, что играть с этим «Интером» можно и нужно. И не поколась в этой уверенности, несмотря на гол.Конечно, уровень игры оставлял желать. Было видно, что на поле пацаны, а не мастера своего дела. «Спартак» пытался играть в комбинационный футбол, но на последнем пасе, как правило, всё обрывалось. Чаще до последнего, конечно, не доходило – парни сочетали неправильность решений со скудным мастерством, потому играть долгое время шла без ворот. Причём в обе стороны – «Интер» по-прежнему не убеждал в своём превосходстве.«Спартак» долго не мог проникнуть в штрафную «Интера», но в конце концов нащупал слабое место. Красно-белым удалось разок вскрыть соперника с помощью комбинации по центру, но передача Руденко до Прошлякова не дошла. Зато через несколько минут ещё более крутая и многоступенчатая комбинация по центру завершилась голом. Руденко снова пасовал и рисковал, но Солтмурад Бакаев (нет, не тот, который выходил за основу) кое-как выгреб мяч из-под себя и сравнял счёт.А дальше Прошляков показал, что смелость и творческую нотку в России выбивают всё-таки не из всех. После успешной обводки переборчиком мяч прикатился к защитнику «Интера», который вынес его прямо в Прошлякова. Отскок от нашего нападающего получился неожиданным и еприятным для вратаря «Интера», а Прошляков не растерялся и чётко сыграл на добивании.В концовке «Интер» чуть прижал спартаковцев, которые, очевидно, подустали. Но выстоять удалось – Максименко однажды ошибся на выходе, что сразу же исправил блестящим сэйвом, а больше серьёзной работы ему не предоставили.2-й тайм спартаковцы начали позитивно, не прижимаясь к чужим воротам. Юношеский задор из игры никуда не делся – сразу после перерыва Бакаев вывалился почти 1 на 1, но не сумел переиграть Декича. Другой голевой момент «Спартак» создал уже в позиционной атаке. Команда Андрея Лунина снова отлично сыграла в пас, а на удар Прошлякова ценой болезненного удара по ногам вывел Руденко. Увы, и здесь Декич оказался лучше нашего нападающего.Но думать, что моменты создавал только «Спартак», будет заблуждением. Хозяева тоже имели моменты и порой нас просто прощали. Попадать толком по мячу не научились ни те, ни другие. Минуты после 65-й «Интеру» удалось по-настоящему захватить инициативу, но не надолго.Ключевые события произошли в районе 74-75 минут. Во-первых, Руденко великолепно убежал 1 на 1, но уже в третий раз за матч стал пасовать из ударной позиции. Мяч до Прошлякова не дошёл, шикарный момент из-за нерешительности Александра был загублен.Во-вторых, на поле появился датчанин Одгор, забивавший во всех предыдущих матчах Юношеской Лиги. Довольно быстро стало понятно, что нахождение кудрявого киллера «Спартака» было связано не с тем, что он уступает партнёрам. На 83-й минуте он отлично пробил с линии штрафной, причём спартаковские полузащитники дали Йенсу даже обработать мяч. Ну а затем парень оказался самым расторопным на угловом и, по сути, оформил дубль (по факту автогол записали Петрунину).«Спартак» устал, согнался под давлением хозяев и не выдержал, но в следующей же атаке Бакаев откликнулся на передачу с фланга и заработал пенальти. Солтмураду очень повезло с контактом, ведь после своего первого касания опасности он уже не представлял. На пенальти Руденко проявил себя куда более уверенно, чем в завершении игровых моментов.Вряд ли дело только в этом, но упустить преимущество «Спартак» упустил в том числе и из-за усталости. Голы «Интера» назревали, но Андрей Лунин никак не влиял на игру заменами. Мазуров с Лопатиным вышли лишь после того, как счёт стал 3:3 и не успели помочь своей команде, а в серии пенальти ещё и оказались антигероями, не забившими свои попытки. Реализовал 11-метровый лишь защитник и капитан Миронов, а последний удар Петрунина на трибуны «Сан-Сиро» стал квинтэссенцией безнадёжной для «Спартака» серии пенальти, в которой Максименко ни разу не был близок к сэйву.Победы на юношеских турнирах – это хорошо, но наш футбол с ранних лет заточен на результат настолько, что это является одной из главных глобальных его проблем. Вылет от «Интера» по пенальти не позорен, но обиден. И всё же главное, о чём мы должны говорить применительно к молодёжке – это игроки и то, в кого они обещают вырасти.Самым талантливым игроком не только в этом матче, но и по всей Юношеской лиге, показался Александр Руденко. Парень ориентируется на Квинси Промеса, но не очень похож на него из-за того, что является левшой и играет слева. В 1-м тайме он заработал кучу фолов за счёт своих рывков, он не боится и умеет обыгрывать, имеет неплохую скорость. Но сегодняшнее стремление отдать пас вместо удара стоило «Спартаку» двух потенциальных голов, да и Бакаев после паса Руденко забил не без трудностей.Бакаев и Прошляков в целом тоже понравились. У Солтмурада есть скорость, техника, необходимые для крайнего форварда. Прошляков может зацепиться за мяч, побороться, но и внизу, как показал его гол, с мячом обращаться умеет.Рассказов и Игнатов ездили на сбор с основной командой, но не выбивались из общего ряда. Николай старается покрыть всю бровку, активничает, но принимает многовато неверных решений. Михаилу всего 17 лет, он играет box-to-box и тоже часто шёл вперёд.Неудачный матч провели Петрунин и Калачевский, совершившие много неудачных действий, в том числе приводивших к опасным моментам. Максименко, несмотря на 3 пропущенных мяча и без шансов проигранную серию пенальти, вряд ли заслуживает обильной критики, но если уж Митрюшкин не смог закрепиться в «Спартаке», то у Александра перспектив немного.«Спартак» показал неплохую игру на легендарном итальянском стадионе, но вряд ли это как-то скажется на основном составе. Молодёжный уровень явно не перерос никто. Возможно, готовы сделать шаг вперёд Руденко и Миронов, но у Карреры сейчас перебор игроков в группе атаки, поэтому дождаться шанса они смогут разве что в «Спартаке-2».