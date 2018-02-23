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Cadena Ser: полицейский в Бильбао умер после брошенного фанатами "Спартака" файера

Испанское издание Cadena Ser утверждает, что 51-летний полицейский умер сегодня в Бильбао во время столкновений между фанатами "Атлетика" и "Спартака".

Сообщается, что один из файеров, брошенных болельщиками "Спартака", упал прямо возле полицейского, который срочно был доставлен в больницу. Спасти его жизнь медикам не удалось. Он умер от инфаркта, не приходя в сознание.
Теги: Спартак Атлетик
Сегодня, 01:44
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№18 Написал: Black Fox (Сегодня, 02:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Глава испанской примеры Хавьер Тебас выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью полицейского в стычке между болельщиками «Атлетика» и «Спартака» перед матчем 1/16 Лиги Европы.

– Это какое-то безумие, из-за стычек с участием этих людей погиб неповинный человек. Призываю УЕФА и ФИФА разобраться с ними, чтобы остановить это раз и навсегда, запретить им больше посещать чужие стадионы. Российские болельщики не должны были приезжать в Бильбао, из этого не получилось ничего хорошего. Из-за них человек потерял самое ценное – свою жизнь и мы окажем все возможное содействие, чтобы виновные были наказаны. Мы отлично регулируем все сложные ситуации на внутренних турнирах, а подобные истории случаются, когда приезжают вот такие варвары, – заявил Тебас

вконец охуели


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№17 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 02:15) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Мужика жаль. Но есть история.

Жила себе с домашних условиях овчарка. Лет десять. Вывезли в деревню. В сенях на нее упала мышь. Овчарку от неожиданности парализовало.

Конец истории.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№16 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 02:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Как в анектоде собрать их всех, свиней по 5 человек на место в финале лч и взорвать нахер. Может чуть почистим страну
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№15 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 02:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dryhnozaurus
а ты почему российское телевидение смотришь в хохловерсии? другую не показывают?

Что хочу, то и смотрю. Problems?
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№14 Написал: anonymous (Сегодня, 02:07) #
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online

Цитата: Nastroenie
Цитата: Black Fox
засохни, чмо

Ты чего такой нервный? Я вроде стандартные, ставшие уже практически классикой версии с рос TV предложил.

тут согласен, на RT новость была, что в столкновениях с болельщиками Спартака погиб испанский полицейский
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№13 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 02:07) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Nastroenie
Цитата: Black Fox
засохни, чмо

Ты чего такой нервный? Я вроде стандартные, ставшие уже практически классикой версии с рос TV предложил.

а ты почему российское телевидение смотришь в хохловерсии? другую не показывают?
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№12 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 02:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
засохни, чмо

Ты чего такой нервный? Я вроде стандартные, ставшие уже практически классикой версии с рос TV предложил.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№11 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 01:58) #
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Болеет за:
«Локомотив»
а может он у него из жопы выпал? сфинктер расслабился, файер выпал и он от ужаса что не удержал кони двинул. Тоже версия. Нет у меня к такой херне жалости. Здоровый должен быть физически и психически, иначе цветочки выращивай. ДБ(С)
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№10 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nastroenie
Наверняка файер бросил Обама, а передал ему его Правый Сектор.

засохни, чмо


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№9 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 01:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Наверняка файер бросил Обама, а передал ему его Правый Сектор.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№8 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
на фаере было написано "За Спартак"?

"За Сталина"

Цитата: dobr25
файер спровоцировал инфаркт!Вот и получается у них складная картина

Фаер во всем виноват, а вовсе не толпа агрессивных дебилов


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№7 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 01:53) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
врут пидоры испанские

Не парься...Киселёв со старухой Андреевой скоро тебе всю правду расскажут.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№6 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 01:51) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
файер спровоцировал инфаркт!Вот и получается у них складная картина


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№5 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 01:51) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
технарь 3-0. жалеть скорее всего не будут.
Регистрация: 18.03.2012 [жалоба]
№4 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 01:50) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все российские клубы должны быть отстранены от Еврокубков. Црвена Звезда, Селтик и Ницца должны идти в следующий раунд.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:50) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
врут пидоры испанские


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 01:50) #
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  •  (0)
online

на фаере было написано "За Спартак"?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: ВоронОдина2 РК (Сегодня, 01:48) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Понеслась nизда по кочкам!
Регистрация: 13.05.2017 [жалоба]
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