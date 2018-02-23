Cadena Ser: полицейский в Бильбао умер после брошенного фанатами "Спартака" файера

Испанское издание Cadena Ser утверждает, что 51-летний полицейский умер сегодня в Бильбао во время столкновений между фанатами "Атлетика" и "Спартака".Сообщается, что один из файеров, брошенных болельщиками "Спартака", упал прямо возле полицейского, который срочно был доставлен в больницу. Спасти его жизнь медикам не удалось. Он умер от инфаркта, не приходя в сознание.